金曲歌王領軍三冠王開唱！　「催淚彈狂射」粉絲哭倒成淚海

▲ 荒山亮、劉家榮、李明洋聚合體在台中開唱。（圖／瑞揚創意提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王荒山亮、銷售天王劉家榮、恆溫歌王李明洋，昨首度合體於台中中興大學惠蓀堂舉辦《三冠王說唱SHOW》，金曲歌后張秀卿偕同夫婿，與康康、鄭進一、王瑞霞、吳俊宏、吳申梅、張永正等演藝圈好友，皆現身台下力挺，開場由17位歌謠班成員大合唱「百夫軍歌」，為霹靂布袋戲神曲揭開序幕，熱鬧引爆全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 荒山亮、劉家榮、李明洋說唱逗鬧。（圖／瑞揚創意提供）



金曲歌王荒山亮以布袋戲大俠造型，在舞者簇擁下熱唱「寰宇傳說」、「與我爭鋒」等多首經典神曲，震撼全場，掌聲雷動，成功帶來首波高潮，讓歌迷彷彿置身於武俠世界，銷售天王劉家榮則以武林至尊之姿霸氣登場，高歌成名曲「絕世英雄」，並接連獻唱「空酒杯」等經典組曲，他妙語如珠的幽默口白，頻頻逗得台下婆媽粉絲們笑得合不攏嘴，現場氣氛歡樂無比。

▲ 劉家榮熱唱，愛妻驚喜上台放閃擁抱。（圖／瑞揚創意提供）



恆溫歌王李明洋則換上一襲歐洲王子造型，閃亮浪漫登場。他深情演唱「冷月」、「問心肝」等百萬點閱金曲，一連串「催淚彈」攻勢，讓台下粉絲感動得頻頻拭淚，完全無力招架，此外，三人更以白馬王子造型驚喜合唱國台語名曲「戀曲1980」、「歡喜來恰恰」，荒山亮秀口風琴與吉他才華，劉家榮從觀眾席被粉絲包圍接唱，李明洋則接力熱唱，展現絕佳默契，帶動全場大共鳴。

特別嘉賓「樂天歌姬」陳衣宸驚喜現身，熱唱「愛你無留名」等金曲，為演唱會增添亮點，隨後劉家榮以一身桃紅造型，演唱台語經典老歌「睏袂去的暗暝」及創作曲「彼一暝」，其中獻給愛妻的「老爺」一曲，更讓妻子現身舞台擁抱放閃。

李明洋再度登場，淚唱獻給天上母親的「阿母的一生」，以及「堅強的男人」等金曲，回憶星路歷程與遇到的貴人，他數度哽咽表示，雖曾想放棄，但想到家人與粉絲期盼，才咬牙堅持，如今美夢成真，他感謝所有貴人成全，劉家榮再度發揮說唱逗趣功力，化身總鋪師，高唱「糊塗總鋪師」、「賣菜義仔」等台語老歌。

演唱會最終高潮，三人合唱首次發表的「唱予世界聽」，在粉絲熱情的安可聲中，三人輪番再度上台，李明洋演唱「有你的城市」，展現對粉絲的誠意與感謝，最後三人攜手合唱金曲「趁我還會記」，感動瀰漫，圓滿畫下句點。