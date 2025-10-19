女神同款get！Rosé高雄開唱吃鳳梨酥　答案揭曉是「這家在地品牌」

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK連續兩天預計在高雄世運舉辦巡演「DEADLINE」，18日演出完美落幕，但其中一段Rosé喝著手搖飲、吃著鳳梨酥出場的畫面，引起全台粉絲暴動，大批網友想要知道「女神喝什麼、吃什麼」，答案已經在昨晚公開，她所吃的金色包裝鳳梨酥，就是高雄在地品牌「舊振南」。

▲▼Rosé開唱吃鳳梨酥被神出，就是高雄在地品牌「舊振南」。（圖／讀者提供）



Rosé在迎來solo演出舞台前，她坐著車子從台下現身，手上還拿著在地甜點，先是咬了一口鳳梨酥，接著又喝了50嵐，短短幾秒已經讓全台網友熱烈討論「品牌真實面目」，紛紛想要與女神同款。

▲舊振南發文感謝女神。（圖／翻攝自舊振南臉書）



事實上，Rosé手上拿的鳳梨酥旁邊擺有金色包裝，就是高雄在地品牌「舊振南」，該品牌的臉書小編特地轉發影片，並激動喊著「天哪！太榮幸了吧歡迎來高雄」，特地用黑色與粉色的愛心，對於女神的寵幸感到相當意外。

▲Rosé還有喝50嵐。（圖／讀者提供）



至於50嵐的品相，Rosé喝上去時有珍珠，網友也紛紛猜測「是不是珍奶」，5萬名粉絲看著女神的「吃播」，心情也跟著好起來，熱烈留言表示「我也想要同款」。