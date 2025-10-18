宋柏緯浪人祭打頭陣　麋先生祭出台南美食地圖：我們老了

記者蔡琛儀／台北報導

2025年浪人祭10月17至19日於台南安平登場，首日卡司群星雲集，包括宋柏緯、金曲新人someshiit山姆、樂團麋先生、美秀集團及日本音樂人秋山黄色接力開唱，讓樂迷在海風與音浪中度過熱血一夜。

▲▼宋柏緯、美秀集團出席浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

宋柏緯率先登場，以Full band形式演出新EP〈將就派對〉作品，笑稱「太陽太大，感覺起床八次了」，展現幽默一面。他也提到主演的電影《那張照片裡的我們》，笑說「裡面也有吉他的成分」。麋先生接著笑稱自己「老了」，說道：「今天是麋先生13歲生日，時間過得很快，我們5個人湊在一起13年很開心。」而身為台南人的成員小B也不忘推坑在地美食：「可以去國華街、海安路走走，吃牛肉湯、虱目魚，內行的要吃魚腸！」還加碼演出繼任改編翻唱的〈燕尾蝶〉現場氣氛熱烈又動人。

山姆在「小嘻門舞台」登場，感性說「開始樂團編制的第一場演出就是去年的浪人祭」，形容有回娘家感覺。奪下金曲最佳新人後再登台，他坦言「有些夥伴已經不在了，但我會一直唱」，並預告11月舉辦《勉強修行》專場。

▲麋先生出席浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

壓軸秋山黄色以中文喊「我回來了！」掀全場尖叫，笑說「練自己名字練很久，這次準備更多中文」，更誇台南「偏甜口味很好吃」。他預告明年將在台北舉辦首場海外專場，氣氛嗨到最高點。