直擊／沒門票也看得到！BLACKPINK世運煙火狂炸　千人聽音漏CP值超高

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK睽違2年展開最新巡演「DEADLINE」，她們18、19日連續兩天在高雄世運舉辦演唱會，單場預計吸引5萬人進場，票券全數完售。活動晚開演20分鐘，但歌迷熱情不減，場內叫得瘋狂，場外也有許多沒搶到票的粉絲在外面聽「音漏」，有人自備小椅子、毯子席地而坐，還看到免費煙火秀，CP值超高。

▲BLACKPINK巡演高雄站18日揭開序幕。（圖／讀者提供）



BLACKPINK演唱會晚間約莫6點52分揭開序幕，4位天后帶來第一首破億神曲〈Kill this love〉，霸氣從舞台上現身，全場尖叫聲不斷，就連應援聲也很整齊，活動開場以豪華的煙火秀揭開序幕，台下BLINK陷入瘋狂。

▲BLACKPINK巡演帶來精彩煙火秀。（圖／讀者提供）



特別的是，兩場演唱會預計吸引10萬人進場，但還是有歌迷沒能順利搶到票，晚間場外目測至少吸引千人在外聽「音漏」，由於場館世運為室外，除了藝人說話聽不見以外，音樂聲其實聽得頗清楚，有的人自備地墊、晚餐，場外隨地而坐準備聽整場。

▲▼BLACKPINK世運煙火狂放，場外聽音漏的粉絲賺到豪華煙火秀。（圖／讀者提供）



BLACKPINK演唱會前三首歌曲帶來〈Kill this love〉、〈Pink Venom〉、〈How You Like That〉，主辦也釋放了3次超猛煙火秀，連場外聽音漏的粉絲也有福，看得相當清楚，跟著一起隨音樂搖擺，更有一家人大大小小齊出道追星，BLACKPINK魅力驚人。