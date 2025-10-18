直擊／BLACKPINK晚20分開演！破億神曲開場　Lisa辣露長腿萬人瘋掉

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK睽違2年展開最新巡演「DEADLINE」，她們18、19日連續兩天在高雄世運舉辦演唱會，單場預計吸引5萬人進場。活動晚開演20分鐘，但歌迷熱情不減，第一首歌〈Kill this love〉，4位天后霸氣從舞台上現身，全場尖叫聲不斷，就連應援聲也很整齊，活動開場以豪華的煙火秀揭開序幕，台下BLINK陷入瘋狂。

▼▲BLACKPINK晚20分開演，破億神曲開場。（圖／讀者提供）



BLACKPINK最新巡演「DEADLINE」終於來到台灣，在歌迷的呼喚之下，4位天后終於在18點52分站上主舞台，她們穿著黑粉為主的皮衣裝扮現身，秀出纖細長腿，帶來第一首破億神曲〈Kill this love〉，歌迷揮著粉錘應援，跟著音樂聲歡呼，Lisa高喊：「What’s up高雄！」氣氛嗨爆。

▲Lisa笑容超甜。（圖／讀者提供）



接著，Rosé先用中文展現誠意：「你好我的名字是Rosé！」然後Jennie、Lisa、Jisoo分別用英文打招呼，唱到嗨處，Jennie接著說「高雄let’s go」，全場氣氛嗨爆。

▲▼BLACKPINK破億神曲開場。（圖／讀者提供）



此次巡演場地特地選在室外，為的就是煙火秀精彩，她們光是才唱到前3首歌〈Kill this love〉、〈Pink Venom〉、〈How You Like That〉就釋放3次煙花秀，不只場內大飽眼福，連場外聽音漏的粉絲都看得一清二楚。