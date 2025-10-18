一場名為「姊妹」的金鐘獎舞台　小S笑容背後的8個月

文／記者許逸群

台灣娛樂圈向來以其變幻莫測的速度與高壓競爭著稱，藝人們在鎂光燈下的一舉一動，都無可避免地成為公眾的焦點。然而，當人生中的巨大悲慟來襲，即使是身經百戰的娛樂圈巨星，也難免需要暫離舞台，為心靈尋求一隅喘息的空間。

▲▼小S睽違8個月，首次踏上演藝圈舞台就是金鐘獎。（圖／三立提供）

那位以犀利幽默、真性情著稱的綜藝女王小S，在摯愛姊姊大S徐熙媛驟然離世後，選擇暫別節目《小姐不熙娣》。這個決定不僅震驚娛樂圈，也牽動了無數觀眾的心。歷經長達8個月的沉潛與療癒，她在金鐘獎的歸來，不只是觀眾的期盼，更是她走出悲慟、重生的心靈里程碑。

▲小S修復心情許久，情緒狀態令人心疼。（圖／記者李毓康攝）

當晚的金鐘舞台燈光灑落，音樂響起，鏡頭定格在她的笑容與微微發紅的雙眼之間。小S與蔡康永並肩出場，熟悉的搭檔畫面，讓全場響起雷動掌聲。那一刻，舞台上的她不再只是綜藝女王，而是一位歷經失落後再次勇敢站起來的女性。

小S自出道以來，她獨特的個人魅力與主持風格，讓她成為台灣綜藝界不可取代的代表人物。從《娛樂百分百》到《康熙來了》，再到如今的《小姐不熙娣》，她始終以敢言敢秀、情感豐沛的形象，深深烙印在觀眾心中。

▲小S在慶功宴上逐漸敞開心房。（圖／記者周宸亘攝）



然而，當生命中如此沉重的打擊降臨，任何光環都無法抵禦親人離世的撕裂感。小S毅然放下工作，給予自己時間去面對、去處理那份難以言喻的悲傷。這份勇氣與真誠，反而讓公眾看到了巨星光環下，一個更為真實與脆弱的靈魂。

對小S而言，這8個月的沉潛，絕非僅是休息，而是一場漫長而艱辛的內在旅程。面對至親離世的悲慟，公眾人物的療癒過程往往更為複雜，因為他們的情緒與狀態，無時無刻不被外界放大檢視。這段時間，小S選擇遠離社群的喧囂，把焦點放回家庭與自我療癒，靜靜修復那道名為「姊妹」的缺口。

▲▼小S身上有著許多與大S的連結。（圖／記者李毓康攝）

當她在台上接過「綜藝節目主持人獎」時，全場掌聲經久不息，台下許多人也忍不住紅了眼眶。她在受訪時，輕撫胸前項鍊，那是與大S共同擁有的一部分；而她背後的新刺青「媛」字，更像是將姊妹情化作永恆的印記，也是作為讓自己重生的燃料。

在金鐘獎的舞台上有了好的開始，但一直都對自己的演出要求完美的小S，對正式復出也依然未給出期限。她說道：「我想要讓觀眾看到的是，恢復的小S，不是匆忙出來的小S。」她在慶功宴時也表示：「未來的路可能會很辛苦，但我們絕不回頭。這是大家想跟我說的話？出來吧，I try！」

那一夜，閃光燈再次為她亮起。這次的光，不只是鎂光，而是穿越悲傷、照亮自己的光。

▲大家都相當期待小S的正式回歸。（圖／記者周宸亘攝）