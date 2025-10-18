鄭家純日本完婚誓詞曝光　為什麼日本人喜歡到輕井澤結婚

記者葉文正／日本輕井澤報導

藝人鄭家純今天與夫婿Akira在輕井澤完婚，婚禮誓詞，也在親友見證下曝光，鄭家純甜蜜表示：「Akira是我的老師，也是對我最溫柔的另一半。」兩人開心一同表示要一起探索全世界。

▲鄭家純與夫婿在結婚證書上簽名。（圖／記者葉文正攝）

Akira感性提到：「今天，我們在各位的見證之下，作為夫妻邁出全新的一步。無論在任何時刻，我都希望能以體貼的心思關懷ili，不忘微笑，ili一同成長。」

▲鄭家純與Akira深情相吻。（圖／記者葉文正攝）

家純也說：「Akira 不僅是我所愛的人，更是我生命中在各個層面都啟發我、教會我許多的老師；他也是願意陪我一起冒險、探索世界的摯友。」



▲親友們陸續進入森之美教堂。（圖／記者葉文正攝）

鄭家純在與Akira結婚近三年後，就在今天(18日)，日本時間上午10：30至14：00）婚禮正式在日本輕井澤-森之美教堂舉行，不過有的人會問，日本人為何喜歡在日本輕井澤結婚，記者也整理出部分原因與浪漫元素。

▲鄭家純與Akira丟捧花。（圖／記者葉文正攝）

日本人喜歡到輕井澤舉辦婚宴，是因為當地環境清幽、景色優美，擁有異國風情的建築和自然景觀，如石之教堂、雲場池等，能為婚禮帶來獨特的浪漫氛圍。

▲鄭家純經紀人康衣庭上台致詞。（圖／記者葉文正攝）

此外，輕井澤是日本皇室喜愛的避暑度假勝地，交通便利，且能提供多樣化的活動（如冬季滑雪），吸引許多新人在此舉辦婚禮，同時也能讓親友一同享受度假的樂趣。

輕井澤的婚宴優勢有，浪漫的自然景觀與建築： 輕井澤坐擁優美的山林景色，有著日式與西式的特色建築，例如被譽為「一生必訪」的石之教堂，極富設計感與浪漫氛圍，為婚禮增添獨一無二的質感。

此地也有獨特的渡假體驗，輕井澤是日本皇室也喜愛的度假勝地，因此能為新人與賓客提供高品質的服務與體驗，讓婚禮不只是儀式，也是一場特別的旅程。

這個好所所在更充滿多樣化的四季魅力，無論是夏天的涼爽避暑，或是冬天的滑雪季，輕井澤都能提供不同的景緻與活動，讓婚禮充滿樂趣，成為新人與親友美好的回憶。

輕井澤也擁有交通便利性，相較於其他海外婚禮地點（如夏威夷等地），輕井澤位於日本，交通相對便利，方便親友參與，且有提供完善的服務與設施，能讓籌備婚禮更為順利，而Akira與家人們對於輕井澤更是有分外親切的溫馨感與安全感，所以選擇這裡舉行婚禮，的確是小倆口的最佳選擇。