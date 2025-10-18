日本直擊／鄭家純Akira輕井澤舉行婚禮　親友120人見證兩人一生約定

記者葉文正／日本輕井澤報導

鄭家純結婚近三年後，就在今天(18日)，日本時間上午10：30至14：00）婚禮正式在日本輕井澤-森之美教堂舉行，在約會期間Akira曾對著家純說：「若有一天可以跟你結婚，就在輕井澤辦婚禮吧！」，2022年家純新增了人生的職稱，如今也履行當初的約定舉行婚禮。





婚禮上，家純穿著由台灣品牌設計師if&n設計的禮服，由家純的父親牽著她步上紅毯。婚禮儀式上，家純的經紀人康姐(康姊)也代表雙方家長致詞，康姊也表示有點緊張：「因為雙方的爸爸都說不致詞，所以只好推派我上場，真的很臨時。」由於她兩天前才受命要致詞，康姊也是鼓足勇氣登場。



婚後家純偶爾會分享Akira的耍寶日記，讓她好氣又好笑，在事業上雙方也尊重彼此選擇，Akira念博士家純完全支持，家純也努力經營川嵐品牌，在世界各地尋找獨特的產品與大家分享。





一直以來低調放閃的家純，之前曝光穿白無垢婚紗後，讓許多人非常期待她正式的婚禮。籌辦婚禮期間除了做滿肌膚的保養、不忘經營品牌喀什米爾羊絨薄圍巾、到花蓮一週當鏟子超人的司機與外送員，也兼具婚禮前的雕塑體態運動行程。



而這次婚禮只邀請身邊親密的家人好友，婚禮現場總計120人、整體花費家純與Akira平均分擔，也共同策劃婚禮的所有細節，婚禮伴手禮準備法國薰衣草精油以及不丹護唇膏，希望能讓遠道而來的親友透過嗅覺記憶，感受兩人婚禮的美好，以及Akira親自承諾「我會珍惜ili一輩子」的感動。



婚禮前一晚，家純也宴請所有家人與台灣、日本好友，有的家人選擇居酒屋，朋友們則一起吃燒鳥，杯觥交错之餘不少朋友暢飲美酒，即便隔天一大早就要出門準備婚禮，家純仍是把家人與朋友照顧得好好的，就怕大家有什麼地方被忽略了。

而婚禮在兩點正式結束，家純也安排專業導遊同學，帶家人朋友們到輕井澤的各處景點觀光，家人有的去賞楓，有的去血拚，各自有各自盤算，家純笑說：「本來要安排他們北上一路玩，結果他們說各自有各自的打算，那我就不用管了，讓他們盡情去玩就是。」