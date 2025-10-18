日本直擊／鄭家純夢幻婚禮後生子先留台灣　婚前協議曝光準備生馬寶寶

記者葉文正／日本輕井澤報導

藝人鄭家純於2022年11月2日與在日本東京擔任小兒科醫師Akira結婚，不過因為各自忙碌，歷經2年多，小倆口今日終於在東京北邊的輕井澤舉行婚禮，包括日本親友與台灣親人都全數到場，而鄭家純今日一身白紗，首度以絕美造型現身在家人面前，誰能想到兩周前她還在花蓮光復幫忙救災送物資，今搖身一變就成最美新娘，婚後兩人也打算到義大利蜜月旅行。

▲鄭家純與AKIRA交換戒指。（圖／記者葉文正攝，千巡影視）

由於兩人各自忙碌，鄭家純表示，之前一年約有1／5時間可以陪伴先生，並解釋：「因為他忙著唸完博士班，目前被外派在偏鄉醫院支援，這次婚禮籌備，有時是跟婚宴會館的人線上會議，只要必須處理婚禮的事宜，都會特別安排一天請假處理，兩人只能平日去開會，並已開過三次開會，除了確認教堂花藝，還有桌布要選，或是餐巾要怎麼折也得交代，請了台灣的DJ林貓王幫忙挑選安排每一個環節要用哪一首歌，但要忙的事情還是很多，例如我這邊的台灣賓客有80位，要安排交通、住宿、行程等等。如果是先生還沒畢業時辦婚禮，只靠我一個人絕對沒辦法。」

▲兩人牽手過一生。（圖／千巡影視）

一直以來低調放閃的家純，曝光穿白無垢婚紗後，讓許多人非常期待正式的婚禮。籌辦婚禮期間除了做滿肌膚的保養、不忘經營品牌喀什米爾羊絨薄圍巾、到花蓮一週當鏟子超人的司機與外送員，也兼具婚禮前的雕塑體態運動行程。

▲婚宴享用法式餐點，菜色也曝光。（圖／記者葉文正攝）

依著鄭家純與Akira的低調個性，本次婚禮共120人見證這個天大喜事，至於選擇在輕井澤婚禮的原因，鄭家純也提到一段溫馨的小故事：「我們剛交往時，第一次去玩的地方就是輕井澤，當時跟Akira去住度假小屋，僅僅住兩個晚上，只是隔兩天我就要回台灣了，他就自言自語，『如果我們結了婚那就好了』，不希望我那麼快離開，當時我才24歲，對這話半信半疑，後來方知他是真心的，輕井澤是兩人愛的見證，兩人婚前分分合合4年，經歷2年時光後，才子佳人的組合終於在此地開花結果。

雖然登記已歷2年多，當了兩年多的Akira太太，但鄭家純生活上仍是蠻獨立：「我跟先生，平常聯絡也不多，因為我們會約定日期，訂好幾月幾日回去，雙方都有心理準備，要好好相處，也會安排事情一起去做，至今仍處於小別勝新婚的狀態，平常就是各自好好工作，他好好地從事醫療工作，我飛來飛去有別的事情忙，就算見面也不會帶個人情緒到對方身上。」

鄭家純是閒不下來的個性，但Akira是比較文靜的人，她透露先生的喜好：「他興趣是喜歡去美術館，去攝影，平常休閒娛樂是喜玩VR的遊戲，不是戶外咖，我比較算是，去年八月我去學潛水，他也沒什麼時間跟我去潛水，因為他還要去合作診所外勤看診，每個月有四五天還要值夜班。」但Akira還是陪過她去關島跳傘，體驗戶外極限生活。

結婚快3年，鄭家純終於想生了：「希望明年馬年可以生小孩，剛好先生也屬馬，我們不管生男女都可以，不過我有先講好生孩子的話，孩子1歲前要住在台灣，其實住在哪裡都一樣，但我想要先在這，比較有人幫忙，外婆跟保母都可幫忙，台灣選擇比較多，對我來說，假設生小孩，身分轉換，還要帶小孩適應環境很痛苦，目前我們住處不夠大，生小孩還要換房子。日本比較沒有24小時保母，就是一般工作時數，薪資台幣10萬元跑不掉。」因此還是決定讓孩子在1歲前留在台灣。

兩人婚後很少吵架，鄭家純也認為：「兩人吵不吵架取決於個性，他個性很好，他也不知道怎麼吵架，大部分事情都是我決定，他不太有意見，可能在乎的事情不同，他也很簡單，比較把心力放工作上，工作以外的事情，他沒有那麼要求，比如吃飯的話我會煮料理包，還有買好食材一起煮，還會有很多現成的冷凍的調理包，只要有煮麵跟湯就好。」但兩人已有婚前協議，只要孩子生了就讓Akira出扶養費，這點還是要談清楚。



沒什麼要求的人，是我比較難搞，他很忙，有次我回東京，家裡很髒，如果下次回來還這麼髒我要住飯店，立刻約家政婦來打掃，他怕我不滿意他的打掃，所以會想要請家政婦來打掃，自然用我生活標準來做事。都不會有什麼摩擦。我在婚前也跟他講過，錢我也會互相出，我也願意買很貴的禮物給他，生小孩後我就不付錢了，基本上小孩就是日本人了。小朋友18歲錢可以有兩本護照。