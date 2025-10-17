直擊／BLACKPINK深夜抵高雄！Lisa超萌探頭打招呼　Jennie全身黑現身

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK終於來了！她們預計在18、19日於高雄世運主場館舉行最新巡演「DEADLINE」，稍早抵達高雄小港機場，4位成員約莫在21點半降落，並於21點50分左右步出入境關口，Lisa親切打招呼，甚至探出頭來與粉絲打招呼。

▲Rosé熱情揮揮手。（圖／記者吳睿慈攝）

▲Lisa超萌探頭打招呼。（圖／記者劉亮亨攝）



BLACKPINK睽違2年合體來到台灣開唱，她們預計在晚上抵達小港機場，近百粉絲聞訊到場接機，接近9點左右保鑣也使出「擺陣」技術，想辦法把保母車開進離出口最近的位置，4台高級車輛排排站好，等待天后降臨，現場更有員警到場關心、維持秩序。

▲Jisoo看到粉絲馬上揮揮手。（圖／記者劉亮亨攝）



▲Jennie走在後方壓低帽緣。（圖／記者吳睿慈攝）



直到21點50分左右，先是Jisoo穿著一身粉紅色現身， 親切打招呼，然後是Lisa邊走邊揮手，上車前還特地探頭，接著Rosé也熱情揮揮手，Jennie墊後隨著工作人員的帶領下上車，4大天后到齊驅車前往下榻飯店。

一名男生粉絲穿著應援色粉紅色到場，他受訪表示「因為我沒有搶到18、19日的票，所以一定要到」，帶著義美小泡芙，希望可以送出手中零食。還有一名2歲半高雄妹妹穿著韓服，手搖應援手燈準備迎接4位天后，模樣非常可愛。