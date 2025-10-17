于朦朧安靈收魂法會直播破萬　「亡者出生年錯了」網急cue孫德榮

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧的「悼兒朦朧安靈收魂法會」於17日中午12點在新北市板橋新月會館舉行，法會將持續進行5小時，並全程在YouTube直播。法會現場湧入于朦朧粉絲前來悼念，現場座位全滿，直播法會已經超過80分鐘，線上觀看人數破萬。

▲孫德榮為男星于朦朧舉行安靈收魂法會。（圖／翻攝自YouTube）

法會約從12點20分開始，孫德榮一身黑衣緩緩走進現場，誦經法師依照儀式進行，請諸佛、召請亡者、誦經迴向超渡等。由於法師誦經用台語，直播聊天室有網友疑惑「祂聽得懂嗎」，還有人留言建議用國語誦經，另外也有網友留言：「在台灣做法會用台語很正常吧，幹嘛一直說要用國語。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲于朦朧法會將進行5小時。（圖／翻攝自YouTube）

▲于朦朧收魂法會直播線上超過萬人。（圖／翻攝自YouTube）

▲法師誦經用台語，網友表示在台灣用台語很正常。（圖／翻攝自YouTube）



此外，網友發現于朦朧出生年有誤，正確是1988年，眾人緊張留言希望孫德榮與承辦禮儀業者能協助更正。

▲于朦朧出生年有誤，網友頻頻留言提醒。（圖／翻攝自YouTube）