頌樂撞見「華莎鬼影」！面無表情盯著她　全身發毛：家裡只有玟星

南韓女星頌樂日前為學中文來台Long Stay，積極朝不同領域發展，她近日躍上大銀幕，參演由新一代恐怖片大師洪源基執導的《咒你》，飾演為了實現作家夢而搬到鄉村小鎮生活的女子「美妍」，片場卻頻頻發生靈異事件，工作人員「撞鬼」當場狂起雞皮疙瘩，也讓她想起過去在宿舍的真實靈異事件。

▲頌樂跨足鬼片演出。（圖／華映提供）



《咒你》導演洪源基堅持所有場景必須與鬼市的詭異氛圍保持一致，團隊走遍多地，最終找到片中那棵形狀詭異、氣氛詭譎的樹木。頌樂透露劇組為了確保真實性，請來一位巫覡當顧問，當巫覡一看到那棵大樹就說：「這地方已經很久沒有舉行祭祀，守護的祖靈早就離開了。」並警告必須在拍攝前先舉行祭祀。



頌樂說：「巫覡有警告當一個地方失去了信仰，守護神就會離開，剩下的空間就會被其他東西佔據，甚至偽裝成神明的樣子出現，據說有次工作人員和巫覡在現場討論神木的位置時，都感覺到被盯著看的異樣感，但他們擔心我害怕，拍攝前都沒有跟我說這些事。」

▲頌樂在《咒你》展現驚悚演技。（圖／華映提供）



拍攝鬼片，現場確實也靈異事件頻傳，頌樂提到飾演她好友的文彩元片中居住的那棟公寓也是怪事不斷，當時劇組找了一棟即將拆除且斷電多時的無人公寓取景，某天副導在走廊準備拍攝時，抬頭忽然看到年輕的工作人員探出窗外，他便大喊道：「快閃開，要拍了！」但下一秒，那名工作人員卻從走廊另一頭拿著場記板走過來，眾人立即趕去檢查那扇窗戶，發現窗戶是被釘死的，玄關門也上鎖，根本不可能有人進出，副導不敢相信自己所見，當晚反覆播放拍攝片段但什麼也沒看到，不禁狂起雞皮疙瘩。

▲《咒你》片中大樹是劇組特別找的場景。（圖／華映提供）



聽完《咒你》工作人員的撞鬼經歷後，頌樂也想起以前還住在宿舍時，曾經睡到一半見到隊友華莎只穿著內衣褲，對方站在房門口一動不動地望著她，她本能地出聲催促華莎快去洗澡，華莎卻沒有任何反應、只是靜靜地凝視著她，過了幾秒，華莎才慢慢轉身離開。

隔天早上，頌樂起床後才猛然意識到，當晚宿舍裡除了她和玟星在，華莎和輝人其實早在前一天就已經休假返鄉，想到這裡，她頓時背脊一涼，那個深夜出現在門口，以華莎模樣凝視著她的身影究竟是誰，至今仍無解。《咒你》將於10月31日上映。