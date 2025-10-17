ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
頌樂撞見「華莎鬼影」！面無表情盯著她　全身發毛：家裡只有玟星

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星頌樂日前為學中文來台Long Stay，積極朝不同領域發展，她近日躍上大銀幕，參演由新一代恐怖片大師洪源基執導的《咒你》，飾演為了實現作家夢而搬到鄉村小鎮生活的女子「美妍」，片場卻頻頻發生靈異事件，工作人員「撞鬼」當場狂起雞皮疙瘩，也讓她想起過去在宿舍的真實靈異事件。

▲▼頌樂撞見「華莎鬼影」！面無表情盯著她　全身發毛：家裡只有玟星。（圖／華映提供）

▲頌樂跨足鬼片演出。（圖／華映提供）

《咒你》導演洪源基堅持所有場景必須與鬼市的詭異氛圍保持一致，團隊走遍多地，最終找到片中那棵形狀詭異、氣氛詭譎的樹木。頌樂透露劇組為了確保真實性，請來一位巫覡當顧問，當巫覡一看到那棵大樹就說：「這地方已經很久沒有舉行祭祀，守護的祖靈早就離開了。」並警告必須在拍攝前先舉行祭祀。
 
頌樂說：「巫覡有警告當一個地方失去了信仰，守護神就會離開，剩下的空間就會被其他東西佔據，甚至偽裝成神明的樣子出現，據說有次工作人員和巫覡在現場討論神木的位置時，都感覺到被盯著看的異樣感，但他們擔心我害怕，拍攝前都沒有跟我說這些事。」

▲▼頌樂撞見「華莎鬼影」！面無表情盯著她　全身發毛：家裡只有玟星。（圖／華映提供）

▲頌樂在《咒你》展現驚悚演技。（圖／華映提供）

拍攝鬼片，現場確實也靈異事件頻傳，頌樂提到飾演她好友的文彩元片中居住的那棟公寓也是怪事不斷，當時劇組找了一棟即將拆除且斷電多時的無人公寓取景，某天副導在走廊準備拍攝時，抬頭忽然看到年輕的工作人員探出窗外，他便大喊道：「快閃開，要拍了！」但下一秒，那名工作人員卻從走廊另一頭拿著場記板走過來，眾人立即趕去檢查那扇窗戶，發現窗戶是被釘死的，玄關門也上鎖，根本不可能有人進出，副導不敢相信自己所見，當晚反覆播放拍攝片段但什麼也沒看到，不禁狂起雞皮疙瘩。

▲▼頌樂撞見「華莎鬼影」！面無表情盯著她　全身發毛：家裡只有玟星。（圖／華映提供）

▲《咒你》片中大樹是劇組特別找的場景。（圖／華映提供）
  
聽完《咒你》工作人員的撞鬼經歷後，頌樂也想起以前還住在宿舍時，曾經睡到一半見到隊友華莎只穿著內衣褲，對方站在房門口一動不動地望著她，她本能地出聲催促華莎快去洗澡，華莎卻沒有任何反應、只是靜靜地凝視著她，過了幾秒，華莎才慢慢轉身離開。

隔天早上，頌樂起床後才猛然意識到，當晚宿舍裡除了她和玟星在，華莎和輝人其實早在前一天就已經休假返鄉，想到這裡，她頓時背脊一涼，那個深夜出現在門口，以華莎模樣凝視著她的身影究竟是誰，至今仍無解。《咒你》將於10月31日上映。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

頌樂華莎玟星輝人MAMAMOO

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

3小時前

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！「10年前的今天，我說了再見」

14小時前

維基寫她76歲！潘迎紫霸氣回應：本來就不是嘛　親口回應「真實年齡」之謎

21小時前

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

3小時前

獨家／負債千萬⭢年銷6億成銷售王　男星卻慘遭欠200萬不還：不好講名字

15小時前

她美到被包裝成玉女歌手…卻突離開台灣　「還遇男星想熊抱」當場冷嗆

7小時前

謝欣穎分手後「破尺度脫了」！胸前鈕扣全開bra被看光 上圍包不住

4小時前

黃立成虧16.7億「頭髮白了」半裸泳池自拍！網友AI製跳水片他親回1句

4小時前

《RM》成員罹癌！證實：吃藥已12年　「睡10hrs狂打哈欠」病況曝光

22小時前

立法院備詢被問：妳的特色是什麼 賈永婕「自信回答」被讚翻！

3小時前

綠茶爆決裂經紀人！「互寄存證信函」導火線曝光：難道我錯了嗎

6小時前

92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

2小時前

