王齊麟老婆「公開超真實素顏」！陳詩媛孕後冒3變化：原來大家都是說真的

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，6月登記結婚，並在4個多月後證實懷孕，喜獲大批粉絲祝福。近日格外掀起討論的是，她在社群網站公開懷孕後「有3個非常明顯的變化」，引發不少共鳴。

▲陳詩媛公開超真實素顏畫面。



陳詩媛透露，第一個變化就是嗅覺變得很敏銳，「每次我老公還沒回來之前，我就知道他買什麼宵夜給我吃了。」第二個改變就是非常容易感動，她以前本來是不容易哭的人，結果現在連看喜劇都會哭。

▲▼陳詩媛不但嗅覺變敏銳，還比以前容易哭。



最後就是皮膚問題變很多，容易乾燥、泛紅和冒痘，陳詩媛還大方公開素顏近拍畫面，但目前能做的就是做好保濕，「大家都說懷孕嗅覺會變敏銳情緒變化大，還有皮膚會不穩定原來都是真的～。」

▲陳詩媛懷孕後冒出很多皮膚問題。



事實上，陳詩媛公布懷孕時曾說，「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了。」感性歸感性，她日前也笑說，最近的樂趣就是先藏起孕肚，「然後被說看不出來，再快樂的炫耀一下」，字裡行間都流露出初為人母的喜悅。