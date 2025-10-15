資深男星10月連慶2節日「忙到連滾帶爬」　往返大陸當空中飛人！

記者黃庠棻／台北報導

資深實力派演員班鐵翔前不久憑大愛電視台《你好，我是誰2》中「丁鐵軍」一角，榮獲「亞洲影視電視大獎」最佳男配角銅獎，演技再受肯定。10月適逢他的生日及國慶，他與愛妻Celine忙慶生也慶祝佳節，更攜手參與「2025世界旗袍皇后國際大賽」啟動晚宴，以行動支持女性勇敢綻放光芒，班鐵翔忍不住笑稱「光輝10月，日子過得真是匆匆忙忙，連滾帶爬。」

▲班鐵翔近來在兩岸當「空中飛人」，演藝工作忙碌。（圖／班鐵翔提供）

去年Celine曾代表台灣參賽，勇奪總冠軍及4項大獎，班鐵翔更為支持妻子，首次粉墨登場，展現滿滿夫妻默契。今年夫妻倆再度力挺大會主席劉雅萍、品牌創辦人張莉緹與執行長林品君，將出席啟動晚宴並為佳麗披上授帶，象徵見證女性跨越年齡與角色的勇氣之美；力挺大會的Celine同時擔任面試評審官，並將在總決賽時頒發最佳口條獎給得獎美后。

本屆旗袍皇后國際大賽以主題「無畏之光」為核心概念，邀來自15個國家的佳麗共襄盛舉。主辦單位表示，「無畏之光」象徵女性在人生旅程中面對挑戰與變遷，依舊選擇綻放的力量，她們不再只是誰的太太、誰的母親，而是勇於為自己發光、為世界貢獻的「她力量」。

▲美后佳麗面試後合影。。（圖／大會提供）

班鐵翔夫妻好友、品牌創辦人張莉緹表示「每一位站上舞台的女性，都是時間的藝術品，歲月從未奪走她們的光，而是讓她們學會如何溫柔地閃耀。」

▲Celine（右起）與創辦人張莉緹、香港代表蕭瑪娜合影。（圖／Cherry提供）

這兩天的活動現場星光熠熠，國際評審與公益夥伴齊聚，媒體熱烈關注。佳麗們以自信與微笑詮釋屬於自己的故事，傳遞「無畏」精神，不是沒有恐懼，而是在恐懼中仍選擇前行。

▲班鐵翔和妻子Celine受邀同遊台南西門市場。（圖／Cherry提供）