克拉快看！　SEVENTEEN紀錄片影集來了...成軍10年幕後全曝光

記者蔡琛儀／台北報導

Disney+今日正式宣布南韓天團的全新四集紀錄片影集《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》 將於11月7日獨家上線，揭曉他們成軍十年的幕後故事。

▲SEVENTEEN紀錄片影集《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》將上線。（圖／Disney+提供）

在《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》中，SEVENTEEN將帶領觀眾回顧他們共同走過的精彩歲月，真誠談論一路上的高峰與低谷。隨著迎來出道十週年，成員們回到夢想起點，細數一路走來的歡笑與淚水，也坦誠地分享未來的方向、與即將面臨的短暫分離，展現出深厚的情誼與不變的初心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

將於11月7日正式上線的《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》將加入 Disney+一系列不容錯過的 K-POP 紀錄片行列，包括共八集的紀錄片影集《BTS Monuments: Beyond The Star》、記錄SUGA為新專輯《D-DAY》找尋音樂靈感的《SUGA: Road to D-DAY》；以及關於j-hope首張個人專輯《Jack In The Box》幕後創作歷程的《j-hope IN THE BOX》。