威廉閃兵後首受訪「準備賣房渡難關」
翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡
34歲歌手「罹罕癌逝」曾拍台灣觀光片
串流收視週榜／7新劇動畫排行大洗牌！《器子》全球第6觀看數字出爐

記者陳芊秀／綜合報導

10月眾多新劇、新一季動畫接連上線，再度讓各家串流平台排行洗牌！而眾所矚目的華劇《回魂計》在全球上線，台灣電影《器子》至第二週仍高掛全球榜第6！韓劇《宇宙Marry Me？》、《申社長計劃》、《濁流之爭》都各有看點，《ETtoday星光雲》與大家一起關心最新一週串流收視排行，以下7部影視作品讓排行大洗牌。

器子

▲▼收視週榜（10/6-10/12）。（圖／翻攝自網路）

▲《器子》上線第2週，全球非英語熱門第6。（圖／Netflix提供）

張孝全主演的電影《器子》（Organ Child）自9月30日在Netflix全球上線，首週在全球熱門週榜非英語片排名第3名，觀看數（Views）突破340萬，第二週全球非英語熱門排行第6，觀看數160萬，兩周觀看數總計達500萬。是繼恐怖片《咒》之後全球串流成績極高的台灣電影。

▲▼收視週榜（10/6-10/12）。（圖／翻攝自網路）

▲《器子》上線第2週觀看數160萬，加上上周340萬已達500萬觀看數大關。（圖／翻攝自Netflix）

間諜家家酒S3

▲▼《間諜家家酒》第3季。（圖／翻攝自X）

▲《間諜家家酒》第3季。（圖／翻攝自X）

日本人氣動漫《間諜家家酒》自2022年推出動畫版以來，每一季在台灣都造成熱播現象，最新第3季於10月4日全球串流上線，首週就在Hami Video、KKTV、MyVideo、Netflix台灣都衝上熱門前10名。顯示出台灣觀眾長達3年來的喜愛不減。

回魂計

▲《回魂計》。（圖／翻攝自臉書）

▲《回魂計》。（圖／翻攝自臉書）

《回魂計》10月9日全球上線，首週台灣熱門週排行第2名，趙露思主演的陸劇《許我耀眼》仍是第一。該劇集結台灣、馬來西亞、泰國等實力派演員傾力演出，描述兩位母親為女兒復仇，不惜借用神秘力量讓死刑犯復活，在7天還魂期間展開報復行動。劇集由台灣導演陳正道、許肇任執導，播出後深獲好評。

宇宙Marry Me？

▲▼收視週榜（10/6-10/12）。（圖／翻攝自網路）

▲《宇宙Marry Me？》。（圖／翻攝自韓網）

《宇宙Marry Me？》於10日起在Disney+上線，由崔宇植、庭沼珉主演的愛情故事，描述韓國第一糕點店的四代獨子，因緣際會與設計師展開契約婚姻的故事。該劇自13日登上台灣Disney+熱門第一〉，而在此之前霸榜的仍是全智賢《暴風圈》。

申社長計劃

▲▼收視週榜（10/6-10/12）。（圖／翻攝自網路）

▲《申社長計劃》。（圖／翻攝自韓網）

《申社長計劃》由韓石圭主演，描述前任談判專家成為炸雞店老闆，仍憑著談判技巧破解各種事件。該劇自9月15日在南韓開播，是tvN月火劇，收視率最高達到8%，比上一檔《初次，為了愛》表現更佳，最新一週在台灣friDay影音登週榜第一。

濁流之爭

▲▼收視週榜（10/6-10/12）。（圖／翻攝自網路）

▲《濁流之爭》。（圖／翻攝自韓網）

古裝韓劇《濁流之爭》自9月26日上線，10月國慶連假期間收看熱度升高，在台灣Disney+多次登上單日熱門榜第3名。該劇由路雲、辛睿恩、朴栖含主演，描述3個不同身分立場的黑幫分子、女商人、武官，在亂世中逆流而上的故事。

有本事換你來做啊

▲▼收視週榜（10/6-10/12）。（圖／翻攝自網路）

▲《有本事換你來做啊》。（圖／翻攝自韓網）

KKTV日劇榜已經長達數個月都是NHK晨間劇《紅豆麵包》霸榜，隨著秋季新劇開播，冠軍劇終於出現變化，由夏帆與竹內涼真主演的《有本事換你來做啊！》首度登頂！該劇改編自谷口菜津子的同名漫畫，描述一對大學到社會的情侶，在談婚論嫁之前男方求婚遭拒，兩人從分手後各自開始成長的故事。竹內涼真飾演觀念古板、大男人主義的男主角，戲裡眾多言行都踩雷得罪人，同時也被讚演技極佳。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／3韓劇占熱門榜前3強

▲▼Disney+前3強韓劇《暴風圈》、《宇宙Marry Me？》、《濁流之爭》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+前3強韓劇《暴風圈》、《宇宙Marry Me？》、《濁流之爭》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《申社長計劃》擠下《我的青春》奪冠

▲▼friDay影音收視週榜（10/6-10/12）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（10/6-10/12）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／韓影《我和我的殭屍女兒》第一

▲▼Hami Video收視週榜（10/6-10/12）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（10/6-10/12）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／長劇《一笑隨歌》首登頂、短劇《盛夏芬德拉》霸榜

▲▼iQIYI收視週榜（10/6-10/12）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（10/6-10/12）。（圖／iQIYI提供）

▲▼iQIYI收視週榜（10/6-10/12）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（10/6-10/12）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／秋季新劇《有本事換你來做啊》奪冠

▲▼KKTV收視週榜（10/6-10/12）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（10/6-10/12）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／趙露思《許我耀眼》霸榜第一

▲▼LINE TV收視週榜（10/6-10/12）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（10/6-10/12）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／穿越陸劇《宴遇永安》第2

▲▼MyVideo收視週榜（10/6-10/12）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（10/6-10/12）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《器子》全球第6、《回魂計》第2

▲▼Netflix收視週榜（10/6-10/12）。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix收視週榜（10/6-10/12）。（圖／Netflix提供）

▲Netflix收視週榜（10/6-10/12）。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》霸榜10周不敗

▲▼公視+收視週榜（10/6-10/12）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（10/6-10/12）。（圖／公視+提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Disney+iQIYIKKTVfriDay影音LINE TV愛奇藝MyVideoHami VideoNetflix公視+短劇

行雲流水 #直直衝 闖紅燈行徑原PO直呼﹔根本母子

