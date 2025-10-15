37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！　穩交尪4年…接地氣閃照曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星范宸菲在《炮仔聲》中飾演夏盈盈，是陳冠霖失憶後的老婆，外型甜美的她在劇中和江宏恩聯手，變成為愛不擇手段的女人，成為她的代表作之一。事實上，她從「植劇場」發跡，在《戀愛沙塵暴》、《荼蘼》、《積木之家》等劇都有亮眼表現，今（15）日在社群網站上宣布結婚、懷孕的好消息。

范宸菲今（15）日在社群網站一次宣布兩個好消息，開心公開自己結婚又懷孕的喜訊，她分享與老公戀愛的過程「和鄭姓男子交往四年多，慢慢走上一條未知，但也令人覺得新奇的道路。從發現懷孕到登記結婚，每一個步驟過程都意外地理所當然，沒有太大的起伏，日子還是如常地過，依然踏實地一起去逛市場，在生活中彼此逗笑，這大概就是婚姻最好的模樣。」

接著，范宸菲也曬出與老公的合照，夫妻倆一起到新店的建國市場，笑說「是我們約會的第一個地方」，雖然放閃照拍得相當日常，但她在宣布玩好消息後，不忘曬恩愛「好的～我們繼續過生活了。也祝福大家，在每時每刻都能感受到各種值得珍惜的吉光。」

此外，范宸菲除了演出八點檔《炮仔聲》、《天道》之外，她近期也參與大愛劇《院長爸爸》、《你好，我是誰2》等，2022年更憑藉《國際橋牌社2》入圍第57屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。

目前范宸菲懷孕三個月多，預產期在明年四月，已經過了最不舒服的初期孕期，現在就正常吃、正常動，除了很常覺得很餓以外，其他時間都順其自然，知足常樂。至於先生的身份，范宸菲分享對方是音樂人、職業樂手，當初兩人就是在自己的表演場合認識，認識幾年當了朋友、甚至室友也當了一年，後來才在一起。