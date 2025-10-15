玉女明星被胡瓜指定模仿小丸子　還說她像劉松仁悲慘下場曝

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，日前胡瓜帶方文琳、黃嘉千體驗回春行程，同為雙子座的三人認識許久，聊到當年往事都是滿滿回憶。黃嘉千還提到當年唱片公司重金打造她成為玉女歌手，沒想到被胡瓜要求模仿櫻桃小丸子，完美形象瞬間破功至今難忘。

▲黃嘉千(左起)胡瓜與方文琳是多年交情。（圖／下面一位）



胡瓜和方文琳交情甚久，談到過去常常在跑秀場時見面，兩人都陷入回憶，亦認為是相當珍貴的時光。聽到這段往事的嘉千調侃這畫面像是小時候在看電視的感覺。而胡瓜和黃嘉千熟識的契機，除了過往一同主持節目《大家來約會》，還是胡瓜當年一眼見到黃嘉千便認為對方很像劉松仁，此話一出讓有玉女形象的黃嘉千開始轉變搞笑，而黃嘉千聽到立馬驚呼：「原來就是你！找到兇手了！」黃嘉千也在今天找到源頭，解開這個深藏心中長久的疑惑。

▲胡瓜與方文琳都歷經秀場時期。（圖／下面一位）



回春行程胡瓜特地安排了小鮮肉的桌邊服務，兩位帥哥幫方文琳、黃嘉千烤肉，還將包好的肉親手餵食，害羞互動讓兩位都紅了臉。接著三人一起製作做翻糖蛋糕，原訂是少女心的回春行程，沒想到一致覺得比較像是養老院的午後課程，或是監獄裡的技能養成，不過也越做越認真，沈浸在手做翻糖蛋糕的魅力，獲得老師讚許的瓜哥笑的喜滋滋，黃嘉千不改搞笑魂，開玩笑表示：「做得太好了，典獄長請幫他加分！」



胡瓜也感慨，雖然和好友們過去常常合作，但節目總會有結束的一天，所以要珍惜緣分，感謝因為《下面一位》他也才可以有機會和老朋友見面，精彩往事可以聊個三天三夜，回想起許多種種回憶讓胡瓜也發現自己：「我怎麼這麼老！」