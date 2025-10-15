直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」　疑女兒高帥男友曝光

▲本刊直擊小S與二女兒Lily去信義區的影城看電影。（圖／本刊攝影組）

徐熙娣（小S）因今年二月姊姊徐熙媛（大S）驟逝備受打擊而無限期停工中，不過上月第60屆金鐘獎公布入圍名單，她和派翠克主持的《小姐不熙娣》再度入圍綜藝節目主持人獎，這喜訊如同一劑強心針一般，給小S極大的鼓勵，她證實會出席典禮，更激動地說：「很感動，很想打給我姐跟她說這個好消息。」她還將與蔡康永擔任頒獎嘉賓，重現令人懷念的「康熙組合」。時報周刊CTWANT上月底更直擊小S與二女兒Lily許韶恩及一名年輕男子到台北市信義區的影城高檔影廳觀賞電影，氣色狀態極佳，相信在金鐘獎當天絕對會亮麗登場。

▲二女兒Lily身材高挑笑容甜美，十分吸睛。（圖／本刊攝影組）

▲不知道講到什麼話題，小S被Lily逗樂，母女有說有笑相當愉快。（圖／本刊攝影組）

上月30日晚間6點多，小S與二女兒Lily到台北市信義區的影城高檔影廳觀賞電影，除了母女倆，還有一名年輕男子陪伴。8點53分，電影散場，3人走出影廳。小S戴著黑色口罩，邊走邊與女兒聊天，而Lily比小S高10分的高挑身材與一雙超長美腿，配上極為仙氣的臉蛋，讓人經過她們母女身邊都忍不住多看幾眼。

▲母女倆聊得開心，跟在後方疑似Lily男友的男子竟打起呵欠來。（圖／本刊攝影組）

▲年輕男子與Lily外型打扮頗登對，等電梯時小S指著他耳提面命般似乎在交代什麼事情。（圖／本刊攝影組）

同行男子則跟在後方，雙手抱著一袋物品，左手還勾著一袋。Lily嘴上說個不停，臉上笑容不斷，而小S雖然戴著口罩，但是從眼角還是可以看出被女兒的話題所感染而微露笑意，氣色也很不錯，顯露出好心情。有女兒陪伴散心看電影，看來是讓她揮別心中傷痛的最佳良方。

▲跟男生交代完還不夠，小S又抓住正在滑手機的Lily的手繼續叨唸叮嚀著。（圖／本刊攝影組）

在電梯間等候時，小S除了與Lily聊天，也不忘和年輕男子說話，看他手指著男子，有幾分長輩告誡晚輩的味道。對方也平靜地回應小S，表現自然，從互動上看來並不算陌生。說了幾句話，小S撥弄自己的頭髮，接著又握著正使用通訊軟體中的Lily的手。此外，觀察3人的穿著，男子與Lily都戴著黑色帽子，腳踩黑色皮鞋，兩人身高相近，打扮也頗搭配，外型看來十分登對，男子的身分，沒意外的話應該就是Lily的男友。隨後，3人搭乘電梯下樓離開影城。

