小吳赴巴黎「行李離奇消失」過程曝！　補買化妝品燒8000元：太荒謬

YouTuber「見習網美小吳」以搞笑有趣的拍攝主題備受喜愛，頻道擁有134萬訂閱。他8月曾透過社群透露自己抵達法國巴黎後，發現行李箱不見，事隔兩個月，他也終於公開當時拍下的過程，直呼「真的超衰的」。

▲小吳抵達巴黎後，發現行李箱被弄丟。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳先前到歐洲旅遊，從米蘭飛到巴黎後，在行李轉盤前苦苦等不到行李，後來才發現還有另外四組客人的行李也被寄丟。影片中，小吳崩潰表示，雖然自己知道歐洲人很隨性、常發生這種事，但沒想到會發生在自己身上。由於化妝品、衣服都在行李箱中，小吳只好趕快去購物，不過，光是買基本的化妝品，就花了台幣8000多元。

▲▼小吳光是補買化妝品就花了8000元。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

到了隔天，小吳原本想等機場聯絡寄行李到飯店，但聽聞網友各種災情後，他還是決定親自再跑一趟機場拿。怎料到場後，行李箱又不知道被載到哪裡去，又苦等了超過一個半小時才終於拿到行李，影片讓網友看了紛紛表示「一定要保旅平不便險，不無小補」、「法航是出了名的散漫」、「歐洲很常見行李失蹤～一定要保旅平險」。

▲小吳最後順利找回行李。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）