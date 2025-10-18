Uber Eats 連紅毯驚喜也點得到！楊謹華分身「楊謹汪」金鐘送禮　網笑翻：紅毯最強 CP

娛樂中心／台北報導

金鐘獎紅毯素以眾星雲集、華服爭豔聞名，今年除了眾多藝人爭奇鬥艷之外，最意想不到的亮點，竟然來自外送平台 Uber Eats！為了預祝品牌代言人楊謹華問鼎「金鐘獎最佳女主角」，Uber Eats 特別在紅毯上安排了一場創意十足的「紅毯驚喜外送」！

Uber Eats 在金鐘獎的星光大道上，派出一隻充滿高貴氣質的阿富汗獵犬「楊謹汪」化身楊謹華的分身，親自登上紅毯，送上象徵好運與祝福的 Uber Eats 訂製包，瞬間掀起全場尖叫與媒體閃光燈狂拍，成為當晚話題度最高的焦點。

這場驚喜橋段，靈感來自網路上長期流傳的趣味話題。由於不少網友曾戲稱楊謹華氣質高雅、輪廓深邃、髮絲柔順，與阿富汗獵犬的典雅外型不謀而合，Uber Eats 便以幽默角度回應這段討論，推出楊謹華的分身「楊謹汪」，讓「外送驚喜也能上紅毯」，展現品牌獨特的娛樂感與創意思維。

楊謹華與分身「楊謹汪」的完美同框畫面令人驚艷。兩者穿著呼應、姿態優雅，一人一犬在紅毯上並肩而行，彼此的神韻幾乎如出一轍。當「楊謹汪」輕巧地叼著象徵祝福的 Uber Eats 訂製包走向楊謹華時，現場氣氛瞬間沸騰，媒體紛紛捕捉這個難得的瞬間。

據了解，Uber Eats 為這次活動特別設計了這款訂製包，細節滿滿，不僅延續品牌經典的綠黑配色，還在右方掛上「粽子造型吊飾」，象徵「包中有福、好運上門」，寓意祝福楊謹華金鐘「包中獎」。整個巧思不僅展現品牌創意，也充滿祝福心意。

看到楊謹華與「楊謹汪」的同框畫面，有網友笑說：「這根本是神還原版楊謹華」、「紅毯最強 CP 組合非他們莫屬」、「連狗都走出女神氣勢」。不僅引起網路熱議，也被一致認為這是本屆金鐘紅毯上最具創意、最令人會心一笑的時刻之一。