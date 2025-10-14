向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

記者田暐瑋／綜合報導

向太（陳嵐）近來常開直播講述演藝圈內幕，近日公開談論小兒子向佑的教育問題，引發社會廣泛關注，坦言過度溺愛導致教育失敗，稱這是她「一生的痛」，並深刻反思自己在教養方式上的缺失。

向太在影片中透露，自己直到50多歲才真正明白「慈母多敗兒」的道理，曾經瞞著丈夫向華強偷偷給向佑額外的零用錢，造就了兒子揮霍無度的習慣，在向佑留學期間，每月電話費高達2萬港元（約10萬元台幣），相較之下，大兒子向佐僅花費2000港元（約1萬元台幣），且大多是用來與家人聯繫。

▲向佐弟弟向佑。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

向佑的成長歷程充滿波折，2009年曾在香港酒店大鬧，2015年更因毆打計程車司機並揚言「你知不知道我爸是誰」而被判刑6個月，儘管向佑擁有優秀的繪畫天賦，其作品曾被學校收藏，但拒絕在藝術領域發展，反而沉迷於追求快速致富的幻想，向太多次出資支持他創業，包括開設寵物店和餐廳，但最終都以失敗告終。

面對這段教育經歷，向太認為不論是一般家庭還是富裕家庭，都應該適時停止對成年子女的金錢供給，讓他們學會自立，「原諒等於放縱，太放任等於害他」，呼籲家長們在給予孩子關愛的同時，也要懂得適度約束，避免重蹈她的覆轍。

▲向太。（圖／翻攝自微博）

