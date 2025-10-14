捲于朦朧案「田海蓉新片遭抵制」！2大主演全缺席活動　票房僅5萬

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧驟逝事件，牽扯出許多陰謀論，其中被捲入風波的女星田海蓉形象受到嚴重衝擊，主演的新片《火種》也遭到大規模抵制，日前舉辦首映會，兩位主演富大龍與姜武未出席首映，此舉引發外界猜測。

《火種》由富大龍、姜武、田海蓉等多位知名演員參與演出，12日舉行全國首映會，但當天富大龍與姜武身為主演，卻未出席首映，也未在社交平台進行任何宣傳，該片的預售票房僅人民幣1.2萬元（約新台幣5.1萬元），首映排片占比僅1.1%，幾乎墊底。

▲田海蓉新片遭抵制。（圖／翻攝自微博）



田海蓉捲入于朦朧案的風波，網友指控導演程青松與田海蓉涉嫌介入案件，程青松為證明自己清白，公開與田海蓉的聊天記錄，宣稱自己擁有不在場證明。然而，田海蓉事後指控程青松未經她同意便公開斷章取義的聊天紀錄，並利用她作為時間證人，導致其全家遭受網暴攻擊，田海蓉憤而委託律師起訴程青松，雙方的爭端進一步升級，成為輿論焦點。

針對田海蓉的指控，程青松承認曾對聊天記錄進行刪減，但強調其目的是為了突出自己當時正在餐廳等候田海蓉的事實，並無造假意圖，他進一步解釋刪減的原因，並重申自己未涉入于朦朧案，同時表示將依法追究造謠者的法律責任。

