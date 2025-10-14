拍BL劇爆紅！21歲劉軒丞「帶粉裙女生回酒店」被直擊…親回雙方關係

記者陳芊秀／綜合報導

21歲大陸新生代男星劉軒丞因演出BL劇《逆愛》的「姜小帥」一角爆紅，人氣竄升之際一舉一動都成為焦點。他14日被狗仔曝光深夜帶女生到酒店，本人火速交代雙方關係「家裡親戚」。

▲21歲劉軒丞因演出BL劇《逆愛》人氣大漲。（圖／翻攝自微博）

據狗仔博主「阿桃娛樂現場」爆料影片，9月中旬某日晚上9點，劉軒丞單獨搭車前往酒吧，後來深夜12點與兩名女子後一同搭車前往北京寶格麗酒店，其中一名女生穿粉色短裙，另一個女生穿紅色無袖上衣搭牛仔褲，被狗仔推測是助理。畫面顯示，劉軒丞與女子搭電梯上樓，約兩小時後劉軒丞獨自搭車離開，粉裙女生則在隔日清晨換裝後，提著行李搭車前往機場離開北京。

▲劉軒丞被狗仔跟拍直擊，深夜與粉裙女生前往北京寶格麗酒店，還有一位紅衣女生疑似是助理。（圖／翻攝自微博）

▲劉軒丞兩小時候獨自搭車離開。（圖／翻攝自微博）

▲粉裙女生被目擊隔天拉行李搭車離開。（圖／翻攝自微博）

劉軒丞於今（14）日中午12時迅速透過個人微博回應：「家裡親戚，樓上聊天一個小時就回自己家了。」其工作室也在一分鐘後同步發布聲明，強調雙方「只是親戚見面聊天」，呼籲外界勿過度解讀。

▲劉軒丞回應：「家裡親戚，樓上聊天一個小時就回自己家了。」（圖／翻攝自微博）

▲劉軒丞工作室回應。（圖／翻攝自微博）