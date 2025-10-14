「康熙」再度合體！　蔡康永鬆口不排除與小S再開節目

記者葉文正／台北報導

第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將於10月17日及10月18日在臺北流行音樂中心隆重登場，下午5時星光大道、典禮晚間7時正式開始。今年節目類典禮頒獎嘉賓橫跨不同世代與類型，組成最豪華星光陣容，展現臺灣影視產業的創意。六十年來，金鐘獎見證節目內容的演進，今年典禮將以經典重現與新生力並行，讓觀眾沉浸在榮耀與回憶中。小S與蔡康永則打算合體一起頒獎。

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

節目類典禮中，《綜藝萬花筒》的「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋與「董月花」董至成、「福州伯」許效舜將久違合體。當年他們以誇張造型與逗趣互動風靡全台，如今重聚金鐘舞臺。而另一經典節目《全民大悶鍋》班底邰智源以及以《全民最大黨》起家、今年以《同學來了》入圍綜藝節目主持人獎的安心亞，也將在典禮上同臺，重現綜藝舞臺的最強模仿組合，勾起滿滿回憶。

▲小S即將在金鐘獎復出。（圖／三立提供）

長年陪伴觀眾成長的《YOYO點點名》家族，也將登上金鐘頒獎舞台。香蕉哥哥、草莓姐姐與柳丁哥哥，將再度合體亮相，他們以親切笑容與動感歌舞，陪伴無數家庭與孩子度過歡樂童年，至今仍是許多人心中最深刻的成長記憶。而在實境節目蓬勃發展、逐漸受觀眾歡迎的當下，《上船了各位！》KID林柏昇、蔡昌憲、《夜市王》阿達與美麗本人，也將攜手登臺頒獎。

▲蔡康永鬆口。（圖／三立提供）

另陶晶瑩與卜學亮也將再度同臺，過去兩人曾合作主持《好彩頭》，多年後再度攜手登臺，象徵主持世代傳承與情感延續。陶晶瑩歷年多次入圍並以知性風格深受喜愛，今年她也是金鐘入圍者，而卜學亮則為第59屆金鐘益智及實境節目主持人獎得主，兩人合體頒獎別具意義。新聞界傳奇沈春華也確定登場，她以專業台風與穩健口條創下13座金鐘紀錄，是歷屆電視金鐘獎個人得獎數最高的主持人，迄今無人能及，她的現身象徵新聞專業與綜藝娛樂並行的時代榮耀。

▲香蕉哥哥也入圍。（圖／三立提供）

而最受矚目的「康熙組合」蔡康永與小S更將是全場焦點。《康熙來了》停播多年，但其犀利訪談與幽默互動風格仍深植人心。今年兩人將於金鐘舞臺合體，勢必掀起全場高潮，成為金鐘六十最具象徵性的歷史畫面。蔡康永表示《康熙》停播將近十年了，這中間世界發生了很多變化，小S失去大S之後，這是她第一次正式重新面對大家。

蔡康永也表示「陪在她旁邊，我比較放心，謝謝典禮主辦方的貼心安排。」節目雖已停播，但短影音熱潮依舊維持極高點擊率，蔡康永表示自己也常常收到朋友寄給他看某些節目片段，大部分都覺得很新鮮，「因爲我一直都不太看自己的節目，很多畫面我也是第一次看到，而不管時代怎麼改變，人都需要陪伴。《康熙》一直是陪伴的節目，希望大家繼續感受被我們陪伴的樂趣。」

對於如果再做一檔《康熙》，還有機會嗎？他說那個時代有那個時代的氣氛，他跟小S應該會抱著開放的心、去感受大家是否仍然對他們的陪伴感興趣⁠，雖然目前完全沒有這樣的計畫，但如果真的體會到《康熙》值得再做一次，他跟小S應該也會好好考慮的，畢竟這是一個做起來非常開心的節目，「但這種事沒什麼可勉強的，留在回憶中也很好，我們就舒服地順其自然吧。」

「第60屆金鐘獎」於臺北流行音樂中心舉行， 10/17是「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，將同步於三立都會台、三立MOD綜合台(節目類)、三立MOD戲劇台(戲劇類)、公視直播；海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡STARHUB、馬來西亞UNIFI TV同步收看，亦可透過金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、公視點點愛YouTube(手語版)、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視+等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。典禮及金鐘60系列活動詳情請上金鐘獎官方網站查詢（https://gba.tavis.tw/60th）。