ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

SJ利特登粉絲窩票選冠軍！
寧可巴結也不愛衝突的三大星座！
賀瓏消失4個月首PO新片！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

家寧 李珠珢 陳漢典 Lulu 于朦朧 阿沁 賀瓏 唐綺陽

「康熙」再度合體！　蔡康永鬆口不排除與小S再開節目

記者葉文正／台北報導

第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將於10月17日及10月18日在臺北流行音樂中心隆重登場，下午5時星光大道、典禮晚間7時正式開始。今年節目類典禮頒獎嘉賓橫跨不同世代與類型，組成最豪華星光陣容，展現臺灣影視產業的創意。六十年來，金鐘獎見證節目內容的演進，今年典禮將以經典重現與新生力並行，讓觀眾沉浸在榮耀與回憶中。小S與蔡康永則打算合體一起頒獎。

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

節目類典禮中，《綜藝萬花筒》的「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋與「董月花」董至成、「福州伯」許效舜將久違合體。當年他們以誇張造型與逗趣互動風靡全台，如今重聚金鐘舞臺。而另一經典節目《全民大悶鍋》班底邰智源以及以《全民最大黨》起家、今年以《同學來了》入圍綜藝節目主持人獎的安心亞，也將在典禮上同臺，重現綜藝舞臺的最強模仿組合，勾起滿滿回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小S即將在金鐘獎復出。（圖／三立提供）

▲小S即將在金鐘獎復出。（圖／三立提供）

長年陪伴觀眾成長的《YOYO點點名》家族，也將登上金鐘頒獎舞台。香蕉哥哥、草莓姐姐與柳丁哥哥，將再度合體亮相，他們以親切笑容與動感歌舞，陪伴無數家庭與孩子度過歡樂童年，至今仍是許多人心中最深刻的成長記憶。而在實境節目蓬勃發展、逐漸受觀眾歡迎的當下，《上船了各位！》KID林柏昇、蔡昌憲、《夜市王》阿達與美麗本人，也將攜手登臺頒獎。

▲小S即將在金鐘獎復出。（圖／三立提供）

▲蔡康永鬆口。（圖／三立提供）

另陶晶瑩與卜學亮也將再度同臺，過去兩人曾合作主持《好彩頭》，多年後再度攜手登臺，象徵主持世代傳承與情感延續。陶晶瑩歷年多次入圍並以知性風格深受喜愛，今年她也是金鐘入圍者，而卜學亮則為第59屆金鐘益智及實境節目主持人獎得主，兩人合體頒獎別具意義。新聞界傳奇沈春華也確定登場，她以專業台風與穩健口條創下13座金鐘紀錄，是歷屆電視金鐘獎個人得獎數最高的主持人，迄今無人能及，她的現身象徵新聞專業與綜藝娛樂並行的時代榮耀。

▲小S即將在金鐘獎復出。（圖／三立提供）

▲香蕉哥哥也入圍。（圖／三立提供）

而最受矚目的「康熙組合」蔡康永與小S更將是全場焦點。《康熙來了》停播多年，但其犀利訪談與幽默互動風格仍深植人心。今年兩人將於金鐘舞臺合體，勢必掀起全場高潮，成為金鐘六十最具象徵性的歷史畫面。蔡康永表示《康熙》停播將近十年了，這中間世界發生了很多變化，小S失去大S之後，這是她第一次正式重新面對大家。

蔡康永也表示「陪在她旁邊，我比較放心，謝謝典禮主辦方的貼心安排。」節目雖已停播，但短影音熱潮依舊維持極高點擊率，蔡康永表示自己也常常收到朋友寄給他看某些節目片段，大部分都覺得很新鮮，「因爲我一直都不太看自己的節目，很多畫面我也是第一次看到，而不管時代怎麼改變，人都需要陪伴。《康熙》一直是陪伴的節目，希望大家繼續感受被我們陪伴的樂趣。」

對於如果再做一檔《康熙》，還有機會嗎？他說那個時代有那個時代的氣氛，他跟小S應該會抱著開放的心、去感受大家是否仍然對他們的陪伴感興趣⁠，雖然目前完全沒有這樣的計畫，但如果真的體會到《康熙》值得再做一次，他跟小S應該也會好好考慮的，畢竟這是一個做起來非常開心的節目，「但這種事沒什麼可勉強的，留在回憶中也很好，我們就舒服地順其自然吧。」

「第60屆金鐘獎」於臺北流行音樂中心舉行， 10/17是「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，將同步於三立都會台、三立MOD綜合台(節目類)、三立MOD戲劇台(戲劇類)、公視直播；海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡STARHUB、馬來西亞UNIFI TV同步收看，亦可透過金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、公視點點愛YouTube(手語版)、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視+等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。典禮及金鐘60系列活動詳情請上金鐘獎官方網站查詢（https://gba.tavis.tw/60th）。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡康永小S大S

推薦閱讀

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

5小時前

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」　網疑真相掀論戰

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」　網疑真相掀論戰

2小時前

樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

5小時前

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

17小時前

樂天女孩被爆違法　面臨「終身無法入美」窘境　球團緊急回應

樂天女孩被爆違法　面臨「終身無法入美」窘境　球團緊急回應

3小時前

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

李珠珢寫真才出包惹怒粉！出版社突公告「簽書會取消」：藝人檔期無法配合

14小時前

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

20小時前

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半燈光全暗…男友突現身下跪求婚

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半燈光全暗…男友突現身下跪求婚

2小時前

程青松捲于朦朧事件「二度發聲」！　曬報案紀錄：正義永不缺席

程青松捲于朦朧事件「二度發聲」！　曬報案紀錄：正義永不缺席

13小時前

《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！　離婚是雙方的共識與理解

《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！　離婚是雙方的共識與理解

3小時前

F.I.R.前成員阿沁宣布退休！　「正式卸下歌手身分」

F.I.R.前成員阿沁宣布退休！　「正式卸下歌手身分」

22小時前

祈錦鈅爆婚變「婚姻真實現況」曝光！　小倆口深夜路上互動被直擊

祈錦鈅爆婚變「婚姻真實現況」曝光！　小倆口深夜路上互動被直擊

4小時前

熱門影音

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」
Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD
小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」
曾之喬育兒「排班制」　誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬育兒「排班制」　誇老公辰亦儒：沒看錯人
前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
神手！曾國城又抽到「得金鐘」

神手！曾國城又抽到「得金鐘」
田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

《大濛》正式預告

《大濛》正式預告

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬產後半年瘦7公斤「沒強迫自己」　育兒「排班制」誇老公辰亦儒：沒看錯人

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

看更多

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

「康熙」再度合體！　蔡康永鬆口不排除與小S再開節目

28分鐘前10

拍謎片換陽壽！王彩樺大尺度床戰鮮肉　台AV女優胎尼入圍金鐘獎

34分鐘前0

賽馬日劇一看震驚了！馬主「燒錢金額」被曝光…家人反應炸鍋

36分鐘前0

小S金鐘復出！派翠克曝私下對話「她準備好了」　得獎感言藏未公開秘密

39分鐘前10

獨／《回魂計》傅孟柏泰國小弟「是正港台灣人」　真實身份曝光！

53分鐘前0

ENHYPEN推出「演唱會紙花周邊」賣420元！　韓網狂批：乾脆也賣空氣

56分鐘前0

寇乃馨認了與國倫天天吵架！ 16 年婚姻內情曝光

58分鐘前0

《許我》趙露思配音員挨轟！爆她身心狀況差　同行怒打臉：沒職業道德

1小時前0

池睿恩再次中斷活動！常感疲倦「病因曝光」　公司：未確定回歸時間

2小時前10

以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半燈光全暗…男友突現身下跪求婚

讀者迴響

熱門新聞

  1. 啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票
    5小時前4252
  2. 于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」
    2小時前6233
  3. 樂天女孩赴美應援「踩紅線」
    5小時前1411
  4. 家寧新片觀看跌破5位數被抓包「私帳自問自答」
    17小時前247
  5. 樂天女孩被爆違法面臨「終身無法入美」窘境　
    3小時前66
  6. 李珠珢寫真才延期發行！
    14小時前3213
  7. Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸
    20小時前264
  8. 以為新劇定裝！陸女星穿白紗拍到一半　男友現身下跪求婚
    2小時前2
  9. 程青松捲于朦朧事件「二度發聲」：正義永不缺席
    13小時前3422
  10. 《黑暗榮耀》鄭星一斷開9年妻！
    3小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合