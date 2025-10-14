拍謎片換陽壽！王彩樺大尺度床戰鮮肉　台AV女優胎尼入圍金鐘獎

記者黃庠棻／台北報導

公視人生劇展《拍射吧！廷方！》強勢入圍第60屆金鐘獎「戲劇類節目創新獎」與「戲劇類節目配樂獎」，以荒謬且奇幻幽默的「拍AV換陽壽」故事核心出發，探討人生的不同面向。邀請「台灣濱崎步」王彩樺跟鮮肉男優挑戰大尺度情慾戲，就連在日出道的台灣AV女優Tiny（胎尼）都來跨界演出。

▲《拍射吧！廷方！》入圍第60屆金鐘獎2項大獎。（圖／金魚企劃有限公司、一團和氣有限公司提供）

本片由曾權、劉易擔任雙編雙導，兩人笑談這部片起初僅是某次跨年酒局，朋友間天馬行空的突發奇想，卻意外激盪出這趟奇特旅程，甚至入圍金鐘獎兩項大獎，讓劉易直呼「想不到吧！」



《拍射吧！廷方！》堪稱電視電影史上最突破之作，本片講述許時豪飾演的廣告導演萬廷方，平時受客戶壓榨，扛著貸款與孩子將出生的壓力，過勞昏倒後竟被診斷癌症末期。生命倒數之際，來自地府的三哥與四爺，對他提出交易「只要拍A片給鬼看，就能換取陽壽！」走投無路的他只好誆騙大家來拍AV替自己延壽，連岳母王彩樺都被捲入其中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《拍射吧！廷方！》入圍第60屆金鐘獎2項大獎。（圖／金魚企劃有限公司、一團和氣有限公司提供）



全片充滿奇誕笑鬧色彩，而一切靈感全來自導演及製作人在酒局席間的「幹話」，只因曾權拋出「鬼也是有七情六慾的」想法，最終產出《拍射吧！廷方！》這樣獨樹一格的作品。曾權笑說「這片有些荒謬，但也很真實，我們用不一樣的方式來說著人們的心情。」

得知入圍金鐘獎「戲劇類節目創新獎」、「戲劇類節目配樂獎」，製作人郭若琦及蘇庭睿也感到驚喜又意外，蘇庭睿表示「感謝劇組全體夥伴與我們一起在充滿限制的條件下用各種創意，讓成人產業這個題材，以詼諧幽默的方式呈現。」郭若琦更坦言，對這部作品沒有任何得失心，單純覺得能邀請各路朋友好好「玩」一次，就已經心滿意足了。

▲《拍射吧！廷方！》入圍第60屆金鐘獎2項大獎。（圖／金魚企劃有限公司、一團和氣有限公司提供）



《拍射吧！廷方！》不只劇情吸睛，演員卡司更充滿亮點，王彩樺飾演為救女婿願意犧牲「肉體」的岳母，上陣挑戰情慾戲碼，她笑說「我個人覺得演什麼要像什麼，最突破是跟AV男優的情慾表現。」王彩樺拍攝前還跟AV女優一起上課，在肢體及表演都有全新突破，片中家庭成員之間的濃烈情感更是打動她接演的原因之一。

▲《拍射吧！廷方！》入圍第60屆金鐘獎2項大獎。（圖／金魚企劃有限公司、一團和氣有限公司提供）

AV女優Tiny（胎尼）則展現不同於以往的姿態，她坦言與資深演員對戲時有點緊張，努力在鏡頭前詮釋出「荒謬與色氣兼具」的氛圍，並感謝劇組給予尊重和安全感，拍攝前期籌備與現場上更備有親密戲指導，讓她放心投入。

▲AV女優Tiny（胎尼）。（圖／金魚企劃有限公司、一團和氣有限公司提供）



另外，本片配樂邀請到國際知名電音製作人鄭各均（Sonic Deadhorse），也獲金鐘青睞入圍「戲劇類節目配樂獎」，得知入圍好消息，鄭各均直呼很開心在這部片的音樂執行上，做了以前很多想很久但不敢做的直男梗，高喊「這部片是屬於我們這個世代血汗拍片仔的新天堂樂園。」