賽馬日劇一看震驚了！馬主「燒錢金額」被曝光…家人反應炸鍋

記者陳芊秀／綜合報導

日本演技派男星妻夫木聰回歸小螢幕，主演秋季日劇《榮耀家族》，劇集是賽馬題材，描述稅務師因緣際會為馬主企業家工作，投入賽馬業的故事。首集收視11.7%，被視為好的開始，然而該劇一播掀起賽馬迷高度關注，且因為劇情交代太詳細，意外讓真正在當「馬主」的家庭大震撼！

▲妻夫木聰主演日劇《榮耀家族》以賽馬為題材，開播後話題不斷。（圖／翻攝自X）

***本文有劇情雷***

***本文有劇情雷***

***本文有劇情雷***

[廣告]請繼續往下閱讀...

《榮耀家族》在TBS電視台黃金招牌時段「日曜劇場」播出，該時段的劇集往往吸引大批觀眾與家人一起追劇。該劇由Snow Man成員目黑蓮擔任旁白，過程中會講解賽馬業從培育良駒到出場比賽，必須投入無數金錢與心力，更提及要成為賽馬馬主，除了要具備穩定又強大的經濟能力，光是養育一匹賽馬，一年就要耗費850萬日圓（約台幣171萬元）。

▲《榮耀家族》首集提到成為馬主的經濟條件、培育賽馬的費用，讓真正的馬主們都抖了。（圖／翻攝自X）

該劇播出當晚，許多馬主紛紛發文自爆家庭的和平出現動搖！原來他們投入賽馬當馬主，沒有告知家人實際上花了多少錢，直到日劇一播，數字整個被曝光。有網友坦言「老婆看了《榮耀家族》家族之後LINE我『今天午餐吃壽司（怒）』」。有人求饒「不要太真實好嗎！老婆都無語了啦」、「得買個愛馬O給太太了」。還有人強調自己是與很多人一起養馬，並沒有花到這麼多錢。眾多馬主哀怨分享家人對話，也讓圍觀的網友笑翻了！

▲一位身為馬主的網友發文，透露老婆看完《榮耀家族》生氣說要吃壽司，網友曬出壽司郎照片表示獲得家人原諒，維護了家庭的和平。（圖／翻攝自X）

根據JRA（日本中央競馬會）的官網資訊，馬主分成「個人馬主」、「組合馬主」、「法人馬主」，其中個人馬主的經濟條件相當嚴格，規定過去兩個年度的年所得金額需要達到2000萬日圓以上，持續性持有的資產總額要達1億日圓（包括名下不動產、存款與儲蓄、有價證券等）。而劇集進一步透露了培育賽馬的花費。