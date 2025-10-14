獨／《回魂計》傅孟柏泰國小弟「是正港台灣人」　真實身份曝光！

記者黃庠棻／台北報導

Netflix華語劇《回魂計》10月9日正式上線，集結台灣、泰國、馬來西亞的演員共同演出，目前在台灣、香港都登上熱門第一，在泰國、越南、新加坡等地也進入熱門前5名，在各大社群平台上都掀起討論。其中，飾演詐騙首腦「張士凱」的傅孟柏身邊跟著的泰國小弟「阿忠」，一口流利的中文也引起關注。

▲《回魂計》傅孟柏身邊的泰國小弟「阿忠」（中）。（圖／翻攝自Netflix）

《回魂計》中，傅孟柏飾演的詐騙首腦「張士凱」在虛構的城市「班佧」建立一座詐騙園區，除了殺人不眨眼之外，還狠心虐待被騙來的少男少女，而他管理整座園區的同時，也有一位心腹小弟「阿忠」在一旁協助，精通中、泰文，講中文的時候還特別接地氣，讓人好奇他的真實身份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《回魂計》傅孟柏身邊的泰國小弟「阿忠」（中）。（圖／翻攝自Netflix）

原來，精通中、泰文的泰國小弟「阿忠」並非泰國人，而是正港台灣人，本名陳欣宏，在台中出生，且畢業於台灣藝術大學戲劇與劇場應用學系，是個不折不扣的學霸，曾在「金枝演社劇團」擔任專職演員7年，在劇場發展的他還會歌仔戲、武術、太極及現代舞等技能。

▲《回魂計》傅孟柏身邊的泰國小弟「阿忠」，其實是個正港台灣人。（圖／翻攝自Netflix）

《回魂計》的主創團隊透露，陳欣宏在2023年考取教育部新南向公費留學，並在2024年8月前往泰國朱拉隆功大學就讀戲劇研究所，主修導演，現在他剛好升上碩士二年級「正在論文的水深火熱之中」，且他更因為「長得太像泰國人」，自行跑去學習泰文，甚至可以在泰國教中文。

▲陳欣宏目前正在泰國念研究所。（圖／翻攝自Facebook）

此外，陳欣宏在《回魂計》中飾演傅孟柏的小弟受到關注，他先前除了劇場作品之外，也曾參與過《逆局》、《查無此心》的演出。

▲陳欣宏目前正在泰國念研究所。（圖／翻攝自Facebook）