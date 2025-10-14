于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」　網疑真相掀論戰

記者田暐瑋／綜合報導

大陸藝人于朦朧9月墜樓身亡，但疑點重重，案件真相至今仍未明朗。近日又傳出其母親可能已經離世的消息，據大陸YouTuber「老燈」爆料，于朦朧的母親疑似尋短送醫搶救後離世，消息在網路社群上迅速擴散，引發網友高度關注。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博）



部分網友表示，于朦朧母親自從發聲明以來，宛如人間蒸發，大陸YouTuber「老燈」在最新一則影片標題寫道：「于朦朧母親自盡或被滅口。」稱送醫後搶救不治身亡，對於老燈的爆料，有支持者認為其消息來源向來較為可靠，但也有許多網友對此持保留態度，質疑真實性，由於官方至今未有正式說明，各方揣測仍在持續發酵，事件真相仍有待進一步釐清。

▲于朦朧媽媽被爆過世。（圖／翻攝自Threads）



于朦朧死後陰謀論瘋傳，母親一度在9月16日發出聲明，寫下「近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。」對於兒子的死因有陰謀論一說，她低調表示「公安已經調查情況向我進行了通報」，也反駁了陰謀論一說，強調兒子是死於「飲酒意外」。

