呂士軒鍍金後再曝「超狂喜訊」！　認了：是最沒名的金曲歌王

▲呂士軒奪金曲歌王後首露面。（圖／我宅有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

新科金曲歌王呂士軒，在今年第36屆金曲獎以專輯《好聲豪氣》奪下最佳華語歌王以及最佳華語專輯雙料大獎，今（13日）舉辦記者會，宣布將啟動「天上天下好聲豪氣」全台巡迴演唱會，提到當時金曲獎獲獎後，並未舉辦慶功宴，他也親解背後原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼呂士軒親解奪金曲歌王後未受訪原因。（圖／我宅有限公司提供）



呂士軒回憶金曲獎當晚，因媽媽在典禮前中風，「覺得當天不適合開慶功宴，只簡單去朋友飯局一下。」他表示母親仍在調養，雖暫無反應，但已盡力調養中，呂士軒憶起典禮後的小插曲：「當時張清芳催促我『走快點』，其實是因時間晚又現場吵雜，沒聽見媒體呼喚受訪。」

而榮獲歌王頭銜後，他幽默自嘲是「最沒有名的金曲歌王」，卻也是「最帥的光頭」，直言：「這次得獎是讓大家認識我的絕佳機會，很多人上網搜尋我是誰，這感覺超棒！」也不諱言工作邀約變多，「這次的巡迴演唱會，是我一直很想實現的事情，選了幾個跟我有情感深刻連結的地方演出。」

而說起演唱會嘉賓是否如過往般豪氣，呂士軒也大方「暴雷」，笑說嘉賓就藏在巡演主視覺裡，不忘賣關子不提每個場次分別有哪些嘉賓，「大家自己去找看看，這次有熊仔、黃宣、賴皮、嗩吶、乾乾、柯泯薰、西瓜、Barry、阿雞、Canfree、小人、Multiverse、V字輩，如果有人能猜中所有場次的嘉賓，我們準備了非常、非常精緻的禮物要送出，因為這太難了哈哈哈！」

