《再見愛人4》播1年仍遭檢舉騷擾！　李行亮崩潰發文：內心千瘡百孔

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸真人秀節目《再見愛人4》在去年播出時話題不斷，其中，歌手李行亮與妻子麥琳的互動，也引發不少爭議。距離錄影時間已有一年，李行亮13日突在社群發長文，坦言自己和妻子在參加節目後，深陷網路暴力。

▲▼《再見愛人4》播1年仍遭檢舉騷擾！李行亮崩潰發文。（圖／翻攝自微博）

▲李行亮和老婆麥琳在去年參加《再見愛人4》。（圖／翻攝自微博）

李行亮表示，當初接到節目邀約時，因為家中不太順利，自己和麥琳常吵架，「導演找到我的時候，我很直接地說：『我不合適你們節目。』」但因熟人導演再三邀請，他還是到場見面，沒想到從此進入了輿論旋渦，至今無法脫身，甚至還波及到孩子、朋友與合作夥伴，讓他不得不站出來為家人發聲、澄清事實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李行亮提到，他在參加節目前，便知道《再見愛人》是一檔「婚姻觀察類」節目，製作上會把婚姻衝突濃縮呈現，「它要在有限的篇幅里，集中展現婚姻問題，引起大眾關注、思考、討論。」他也強調，節目中他與妻子的衝突、矛盾是真實存在的，並沒有刻意炒作，「現實中的我們，也不是被大家標籤化的樣子。」

▲▼《再見愛人4》播1年仍遭檢舉騷擾！李行亮崩潰發文。（圖／翻攝自微博／李行亮）

▲李行亮曝光有網友刻意檢舉，企圖讓他沒工作。（圖／翻攝自微博／李行亮）

李行亮指出，他和麥琳從交往到結婚，已經在一起17年，兩人共同面對親人的生老病死、買房，再到迎來兩個孩子，夫妻間有相互安慰、彼此療癒的溫暖時刻，也有曾想分開的崩潰瞬間，「每一段感情都有它的複雜性，我們不完美，但我們確實比其他人更了解彼此。」

李行亮原以為自己名氣不大，加上老婆是圈外人，應該不會受到太大的關注。然而節目播出後，他和麥琳卻成為了焦點，接著便是滿天飛的謠言，還有人冒充熟人散佈不實情節，讓他與家人承受極大壓力，「腦子好像一團漿糊，外人看著我們還能繼續正常生活、處理工作，可只有我們自己知道，內心早已千瘡百孔。很多個夜晚，我和妻子麥琳坐在客廳的沙發上絕望地落淚。」

李行亮透露，他和麥琳在節目後，努力改變溝通模式、重新經營關係，也以為所有的事情在節目結束後會不攻自破。怎料，他發現有些攻擊已超越娛樂範疇，演變成有組織、計畫的網路暴力，「我每次只要有工作機會，有一群人24小時不間斷地向有關部門惡意舉報、投訴，開盒騷擾我們的合作方、朋友。」

對此，李行亮決定採取法律行動，「當言論超越了理性的邊界，傷害到我的家人，破壞我們的生活時，我將採取包括法律手段在內的一切合法方式，堅決維護自身權益，守護家人的安寧。」

▲▼《再見愛人4》播1年仍遭檢舉騷擾！李行亮崩潰發文。（圖／翻攝自微博／李行亮）

▲▼《再見愛人4》播1年仍遭檢舉騷擾！李行亮崩潰發文。（圖／翻攝自微博／李行亮）

▲李行亮曝光有心人士的攻擊內容。（圖／翻攝自微博／李行亮）

