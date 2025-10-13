ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤0偽裝搭捷運穿超辣
超商開工優惠一次看
F.I.R.前成員阿沁宣布退休！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃立成 謝霆鋒 宋慧喬 嘻小瓜 吳鳳 Andy 趙露思 古力娜扎

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

記者孟育民／台北報導

三立電視於今（13）日舉辦「金鐘入圍分享會」，吳宗憲作為《綜藝大熱門》代表出席，現場鬧說：「我證實啦，那個Lulu懷孕兩天了，因為昨天我有跟他們講一下，我說你們現在紅了就不來，他說漢典在演戲、Lulu要維持家計，開玩笑的啦，當然沒懷孕。」稍早Lulu在另一場記者會也直接否認懷孕傳聞。

▲▼吳宗憲 三立電視金鐘入圍分享會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳宗憲出席三立金鐘入圍分享會。（圖／記者徐文彬攝）

《綜藝大熱門》雖已停播，但今年仍入圍「綜藝節目主持人獎」。吳宗憲感性表示：「《綜藝大熱門》是台灣絕無僅有的綜藝節目，十二年來我對這個節目沒有一句怨言。」他笑說與Lulu、陳漢典的默契早已超越言語，「我們不用眼神交流就知道對方要接什麼哏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到Lulu與陳漢典的喜訊，吳宗憲笑說早有預感，甚至下班抓到兩個人偷偷會合，「老是兩個在一起，哪能不出事的，我用看的、聞的就知道有『姦情』啦。」並笑言：「如果兩人婚後還能繼續主持，那時候我們就不只是鐵三角，會變成鐵四角！」

▲▼吳宗憲 三立電視金鐘入圍分享會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳宗憲早有預感Lulu、陳漢典戀情。（圖／記者徐文彬攝）

他也被問到若參加Lulu婚禮會擔任什麼角色？憲哥幽默回：「我什麼都願意，但應該是『介紹人』吧！」更不忘鼓勵：「要多生一點小孩！」被問到200萬紅包一事，他也笑回：「我決定要換成銅板，請他用卡車來載，要啦，值得恭喜，他們就像家人一樣，一起吃飯工作，銀行戶頭的數字而已，幹嘛在乎那些零頭，你也太小看我了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Lulu陳漢典吳宗憲紅包金鐘獎綜藝大熱門

推薦閱讀

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享壽68歲…不辦告別式

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享壽68歲…不辦告別式

5小時前

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

2小時前

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

11小時前

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

12小時前

昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊話

昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊話

6小時前

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

10/11 13:41

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

11小時前

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

10/12 15:29

于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

11小時前

女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

9小時前

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

22小時前

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

10/12 11:27

熱門影音

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉
S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介

《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介
前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」
吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」

吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」
Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠

Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

看更多

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前10

家寧新片觀看次數跌破5位數　被抓包「私帳自問自答」衝流量

9分鐘前0

金馬入圍最大贏家！《大濛》陳玉勳苦刁柯煒林　狂罵「馬你個逼」重拍15次

23分鐘前0

美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

56分鐘前40

Lulu突被恭喜急撇清「沒懷孕」！公開全新身分不藏了　攜母聯手搶百萬

1小時前10

SJ利特登粉絲窩票選冠軍！台灣E.L.F.狂投23萬票　本尊嚇到：我的天啊

2小時前11

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

2小時前42

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

2小時前10

柯叔元大罵金馬影后…片場狂飆「老查某」　陸小芬真實反應曝光！

2小時前84

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

2小時前11

陸劇女神台上自爆「牙片磕碎」！白鹿喊話粉絲幫P圖：這兩天不敢笑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲
    5小時前164
  2. Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸
    2小時前164
  3. 陳志強、曾智希被目擊騎機車出門
    11小時前2633
  4. 唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！
    12小時前42
  5. 昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」
    6小時前123
  6. 拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
    10/11 13:4118
  7. 王柏傑、謝欣穎被爆婚禮互潑酒　新郎楊祐寧回應了！
    11小時前3
  8. 趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！
    10/12 15:29101
  9. 于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路
    11小時前186
  10. 女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球挨批
    9小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合