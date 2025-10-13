吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

記者孟育民／台北報導

三立電視於今（13）日舉辦「金鐘入圍分享會」，吳宗憲作為《綜藝大熱門》代表出席，現場鬧說：「我證實啦，那個Lulu懷孕兩天了，因為昨天我有跟他們講一下，我說你們現在紅了就不來，他說漢典在演戲、Lulu要維持家計，開玩笑的啦，當然沒懷孕。」稍早Lulu在另一場記者會也直接否認懷孕傳聞。

▲吳宗憲出席三立金鐘入圍分享會。（圖／記者徐文彬攝）

《綜藝大熱門》雖已停播，但今年仍入圍「綜藝節目主持人獎」。吳宗憲感性表示：「《綜藝大熱門》是台灣絕無僅有的綜藝節目，十二年來我對這個節目沒有一句怨言。」他笑說與Lulu、陳漢典的默契早已超越言語，「我們不用眼神交流就知道對方要接什麼哏。」

談到Lulu與陳漢典的喜訊，吳宗憲笑說早有預感，甚至下班抓到兩個人偷偷會合，「老是兩個在一起，哪能不出事的，我用看的、聞的就知道有『姦情』啦。」並笑言：「如果兩人婚後還能繼續主持，那時候我們就不只是鐵三角，會變成鐵四角！」

▲吳宗憲早有預感Lulu、陳漢典戀情。（圖／記者徐文彬攝）

他也被問到若參加Lulu婚禮會擔任什麼角色？憲哥幽默回：「我什麼都願意，但應該是『介紹人』吧！」更不忘鼓勵：「要多生一點小孩！」被問到200萬紅包一事，他也笑回：「我決定要換成銅板，請他用卡車來載，要啦，值得恭喜，他們就像家人一樣，一起吃飯工作，銀行戶頭的數字而已，幹嘛在乎那些零頭，你也太小看我了。」