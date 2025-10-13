美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

記者吳睿慈／綜合報導

本季話題日劇一波接一波！無論是復仇懸疑、職場愛情，還是刑偵動作，各具看點。從齊藤京子挑戰「雙重年齡演技」的《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》，到八木勇征、鈴木愛理主演的浪漫喜劇《我推成為我上司 全速前進》，再到佐藤隆太、加藤成亮聯手主演的《新東京水上警察》，三部作品各自展現不同魅力。

▲水野美紀新戲飾演位女兒復仇的媽媽。（圖／LINE TV提供）



跟播日劇《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》講述55歲的照護員篠原玲子（水野美紀飾演），為替遭害的女兒報仇，在神秘天才外科醫生（白岩瑠姫飾演）協助下整形重生，變身為25歲的「新手媽媽」篠原玲子（齊藤京子飾演），潛入「媽媽之友」群組展開復仇。

▲齊藤京子挑戰「外貌25歲、內心55歲」的極限演技。（圖／LINE TV提供）



28歲的齊藤京子是日向坂46前成員，她挑戰「外貌25歲、內心55歲」的極限演技，坦言：「雖然外表年輕，但要用動作與表情演出年長者的心境真的很難。」她更透露拍攝時曾向導演及50多歲的前輩請教。飾演整形前「玲子」的水野美紀也說：「我努力詮釋整形前那份痛苦，希望觀眾能感受到角色的悲傷。」

▲《我推成為我上司 全速前進》鈴木愛理飾演私下愛追星的社長秘書。（圖／LINE TV提供）



浪漫喜劇《我推成為我上司 全速前進》延續前作熱潮，背景移師大型時尚服飾公司，由偶像歌手出身的鈴木愛理主演，飾演暗地裡熱愛追星的社長秘書。某天她的偶像、年下演員冰室旬（八木勇征飾演）突然退出演藝圈，竟意外成為公司新任社長，兩人之間譜出全新的職場戀曲。

FANTASTICS成員八木勇征飾演冰室旬，他透露：「為了呈現角色在職場與私下的反差，有和導演討論許多細節，也特別調整肢體動作，好讓喜劇節奏更自然。我覺得自己真的是豁出去了！」鈴木愛理則笑稱：「拍攝時常被提醒白眼翻太多，如何拿捏『奇怪』與『有趣』的表情，是我最大的挑戰。」

▲《新東京水上警察》是日本連續劇史上首部以「水上警察」作為題材的作品。（圖／LINE TV提供）



話題新劇《新東京水上警察》是日本電視史上首部以「水上警察」為主題的連續劇，由實力派演員佐藤隆太領銜，搭檔NEWS成員加藤成亮與乃木坂46前王牌山下美月。劇中講述水上刑警們在海上追查各類案件的故事。

佐藤隆太飾演患有「恐水症」的刑警碇拓真，他笑言：「在船上拍戲對大家來說都是新挑戰。有一場高潮戲我們連續三天頂著烈日拍攝，非常耗體力，但也讓劇組更團結。」加藤成亮飾演菁英刑警日下部峻，形容角色與佐藤隆太「就像水火不容」，個性對比強烈，衝突感十足。LINE TV帶來新一季片單，祭出全新共享方案，首賣下殺最低每人月付66元起。