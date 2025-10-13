F.I.R.前成員阿沁宣布退休！　「正式卸下歌手身分」

記者劉宜庭／綜合報導

歌手阿沁（黃漢青）是F.I.R.飛兒樂團前成員，出道超過20年，今（13日）無預警投下震撼彈，於個人社群平台宣布即將「退休」，將正式卸下歌手的身分，全心投入家庭，成為一名全職的爸爸與音樂老師。他感性地表示，這是在奔向50歲的年紀時，為了孩子與家庭所做出的重大決定。

▲阿沁宣布即將退休、正式卸下歌手身分。（圖／翻攝自阿沁IG）

阿沁坦言，雖然以「歌手」而言，他或許不需要封麥，但在過去近十年中，「詞曲創作者、音樂製作人、教育者」早已成為他更真實的標籤，「身邊許多同期的歌手朋友都有了孩子，我們分享彼此的生活時，常在『陪伴家庭』與『事業追夢』之間掙扎。顧了工作，常錯過親人；顧了家庭，又怕事業停滯。

「沒有對錯，只有選擇。」阿沁與老婆花花（李雨絃）育有兩個寶貝女兒「花苞」和「朵朵」，孩子們都已經上小學，「一直幻想著週六週日，陪伴他們兩個彈琴唱歌打鼓創作，這個美麗浪漫的畫面，2026即將開始實現。」因此，他形容：「這不是退隱，因為一點都不傷感反而很雀躍，而是把舞台轉向幸福與自由生活。」

▲阿沁未來把生活重心移往家庭。（圖／翻攝自阿沁IG）

「幕後的創作與家庭的陪伴，也是一種成就。」對於未來的規劃，阿沁表示或許會成為一名學校老師、年輕音樂人的導師，或偶爾發表值得留下的歌曲及舉辦公益音樂會。他將這次的轉變視為一個全新的開始，而非結束，「為音樂人生的上半場鞠躬，也為下半生開啟新的旅程。」文末，他更以「#沁哥上半場下台一鞠躬」、「#沁哥下半場雀躍期待」等標籤，展現出對未來新篇章的積極與期待。

阿沁全文：

【阿沁的下一個篇章】

是的，阿沁即將「退休」，

正式卸下歌手的身分，

成為一名全職的爸爸與音樂老師。

奔向 50 歲的年紀，

這是一個為了孩子與家庭的重大決定。

以「歌手」而言，我或許不需要封麥，

但「詞曲創作者、音樂製作人、教育者」

早已是近十年真正屬於我的標籤。

身邊許多同期的歌手朋友都有了孩子，

我們分享彼此的生活時，

常在「陪伴家庭」與「事業追夢」之間掙扎。

顧了工作，常錯過親人；

顧了家庭，又怕事業停滯。

沒有對錯，只有選擇。

花苞、朵朵

我與雨絃 @flora_li_flora 的兩個可愛寶貝，

如今已經上小學。

八歲、十歲的時光，只有一次。

一直幻想著週六週日

陪伴他們兩個彈琴唱歌打鼓創作

這個美麗浪漫的畫面

2026即將開始實現

所以，這不是退隱，

因為一點都不傷感反而很雀躍

而是把舞台轉向幸福與自由生活。

我想了很久，

幕後的創作與家庭的陪伴，也是一種成就。

或許未來我會成為一名學校老師，

成為一個好父親

成為一些音樂年輕人的導師

或偶爾發表值得留下的歌曲

偶爾上台開心唱唱幾首自己的老作品

舉辦公益音樂會、參與慈善教育。

這不是結束，

而是一個新的開始——

為音樂人生的上半場鞠躬，

也為下半生開啟新的旅程。

會不會可惜？我不知道。

但成年人要學會做出選擇，

權衡得失，並勇敢向前。

#沁哥上半場下台一鞠躬

#沁哥下半場雀躍期待

#創作人生 #新的開始

#從舞台到教室 #陪伴是最美的旋律