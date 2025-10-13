F.I.R.前成員阿沁宣布退休！ 「正式卸下歌手身分」
記者劉宜庭／綜合報導
歌手阿沁（黃漢青）是F.I.R.飛兒樂團前成員，出道超過20年，今（13日）無預警投下震撼彈，於個人社群平台宣布即將「退休」，將正式卸下歌手的身分，全心投入家庭，成為一名全職的爸爸與音樂老師。他感性地表示，這是在奔向50歲的年紀時，為了孩子與家庭所做出的重大決定。
▲阿沁宣布即將退休、正式卸下歌手身分。（圖／翻攝自阿沁IG）
阿沁坦言，雖然以「歌手」而言，他或許不需要封麥，但在過去近十年中，「詞曲創作者、音樂製作人、教育者」早已成為他更真實的標籤，「身邊許多同期的歌手朋友都有了孩子，我們分享彼此的生活時，常在『陪伴家庭』與『事業追夢』之間掙扎。顧了工作，常錯過親人；顧了家庭，又怕事業停滯。
「沒有對錯，只有選擇。」阿沁與老婆花花（李雨絃）育有兩個寶貝女兒「花苞」和「朵朵」，孩子們都已經上小學，「一直幻想著週六週日，陪伴他們兩個彈琴唱歌打鼓創作，這個美麗浪漫的畫面，2026即將開始實現。」因此，他形容：「這不是退隱，因為一點都不傷感反而很雀躍，而是把舞台轉向幸福與自由生活。」
▲阿沁未來把生活重心移往家庭。（圖／翻攝自阿沁IG）
「幕後的創作與家庭的陪伴，也是一種成就。」對於未來的規劃，阿沁表示或許會成為一名學校老師、年輕音樂人的導師，或偶爾發表值得留下的歌曲及舉辦公益音樂會。他將這次的轉變視為一個全新的開始，而非結束，「為音樂人生的上半場鞠躬，也為下半生開啟新的旅程。」文末，他更以「#沁哥上半場下台一鞠躬」、「#沁哥下半場雀躍期待」等標籤，展現出對未來新篇章的積極與期待。
阿沁全文：
【阿沁的下一個篇章】
是的，阿沁即將「退休」，
正式卸下歌手的身分，
成為一名全職的爸爸與音樂老師。
奔向 50 歲的年紀，
這是一個為了孩子與家庭的重大決定。
以「歌手」而言，我或許不需要封麥，
但「詞曲創作者、音樂製作人、教育者」
早已是近十年真正屬於我的標籤。
身邊許多同期的歌手朋友都有了孩子，
我們分享彼此的生活時，
常在「陪伴家庭」與「事業追夢」之間掙扎。
顧了工作，常錯過親人；
顧了家庭，又怕事業停滯。
沒有對錯，只有選擇。
花苞、朵朵
我與雨絃 @flora_li_flora 的兩個可愛寶貝，
如今已經上小學。
八歲、十歲的時光，只有一次。
一直幻想著週六週日
陪伴他們兩個彈琴唱歌打鼓創作
這個美麗浪漫的畫面
2026即將開始實現
所以，這不是退隱，
因為一點都不傷感反而很雀躍
而是把舞台轉向幸福與自由生活。
我想了很久，
幕後的創作與家庭的陪伴，也是一種成就。
或許未來我會成為一名學校老師，
成為一個好父親
成為一些音樂年輕人的導師
或偶爾發表值得留下的歌曲
偶爾上台開心唱唱幾首自己的老作品
舉辦公益音樂會、參與慈善教育。
這不是結束，
而是一個新的開始——
為音樂人生的上半場鞠躬，
也為下半生開啟新的旅程。
會不會可惜？我不知道。
但成年人要學會做出選擇，
權衡得失，並勇敢向前。
#沁哥上半場下台一鞠躬
#沁哥下半場雀躍期待
#創作人生 #新的開始
#從舞台到教室 #陪伴是最美的旋律
