10月15日星座運勢／天秤桃花貴人運雙旺　射手感情工作效率全面提升

文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：領導有方合理
感情：戀愛積極進取
財運：實現投資目標
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：穩定中有進步
感情：誠意感動異性
財運：進帳切勿張揚
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：做好事有貴人
感情：異性緣超級好
財運：財源旺宜謹慎
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：與人溝通良好
感情：約會進展順利
財運：注意投資行情
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：進度明顯快速
感情：易遇不同異性
財運：投資等待時機
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：細心工作規劃
感情：約會增進感情
財運：財務利潤敏銳
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：助力多人氣旺
感情：接觸曖昧對象
財運：易獲不錯商機
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：正確合理判斷
感情：感情冷靜穩定
財運：大膽開發財路
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：職場表現良好
感情：特別感情體驗
財運：了解股票行情
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：工作愉快順利
感情：良好人際關係
財運：投資的幸運日
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
獅子座 ♌
工作：眼光精準明確
感情：約會盡興快樂
財運：投資理財機靈
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：效率增加很多
感情：增添了新鮮感
財運：重點開源節流
幸運色：亮紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
