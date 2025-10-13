國慶煙火驚傳「其實差點喊卡」！開演前30mins突收通知 賈永婕哭了

記者潘慧中／綜合報導

台北101於10日舉辦國慶煙火秀，董事長賈永婕卸下重責大任後，她13日凌晨在社群網站坦言，其實活動「差一點要取消」，而且是在開演前半小時才被通知，「現場氣氛瞬間凝結。團隊所有人臉色鐵青。我需要兩顆心臟，我哭了。」

▲賈永婕分享國慶煙火施放內幕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



還原當時的情況，賈永婕透露就在煙火施放前30分鐘，團隊突然收到民航局通知「10:02有飛機要降落松山機場，我們的活動可能得延後」，勢必影響到10點開始、展演12分鐘的國慶煙火秀。

賈永婕不敢置信地說：「天啊，我們不是早就申請好領空管制了嗎？」原來是那班飛機比預定時間晚了，打亂了排程。突如其來的消息，讓現場氣氛瞬間凝結，「因為——我們沒有『延後』這個選項。」

▲賈永婕團隊準備時沒有「延後」這個選項。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



由於展演的燈光、音樂、煙火與無人機全都經過精準設定，「根本不可能臨時改。」她當下深吸一口氣，壓下心跳，對團隊冷靜交代：「好好溝通，如果真的要配合，我來扛後果。飛安第一，我們不能賭。」

即使內心緊繃，賈永婕仍強裝鎮定上台，「假裝從容地拿著麥克風亂說一些有的沒的，一邊心裡想：『萬一真的要取消，我要怎麼說啊？』」直到團隊比出OK手勢，確定活動能準時開始，她才真正鬆了一口氣。

▲賈永婕緊張到最後一刻。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕感性地說：「我到現在還是覺得這一切都是老天保佑。」對此，她想特別感謝那天「在外海盤旋10分鐘的旅客們」，以及所有幕後單位的協助，包括機長、塔台、民航局、義交大隊、警察、捷運局、公車處、消防局、台北市政府與交通部，「謝謝我們、你們、台灣人。每一位堅守崗位的人，讓那一刻成為永恆。」

賈永婕臉書全文：

我需要兩顆心臟

跟大家分享一件極度緊張刺激的幕後花絮！

101國慶展演，差一點要取消！

開演前30分鐘，9:30。

團隊接到無人機主控台的回報

「民航局通知，10:02有飛機要降落松山機場，我們的活動可能得延後。」

天啊 我們不是早就申請好領空管制了嗎？

原來那班飛機，比預定時間晚了！

現場氣氛瞬間凝結。

團隊所有人臉色鐵青。因為——我們沒有「延後」這個選項。

所有的燈光、音樂、煙火、無人機都已經是「精準排程」，

牽一髮而動全身，根本不可能臨時改。

我深吸一口氣，笑了笑，壓下心跳。

「冷靜處理，好好溝通。如果真的要配合，我來扛後果。

飛安第一，我們不能賭。」

然後我假裝從從容容、游刃有餘地拿著麥克風上台，亂說一些有的沒的，一邊在腦海裡想：

「萬一真的要取消，我要怎麼說啊」

天啊為什麼我沒有Plan C？

快要表現出匆匆忙忙的關頭看著團隊他們終於比出那個手勢——

OK

確定嗎？真的OK了嗎？

OK（眼神肯定）活動可以準時10:00開始！

倒數一分鐘，大樓熄燈。

20秒、10、9、8、7……我用盡全力大聲倒數，想要把所有壓力釋放出來 不好意思聲音有一點尖，因為快要控制不住了！

3、2、1——煙火！

我到現在還是覺得這一切都是老天保佑謝謝你我的老天爺！

還要謝謝那天在外海盤旋10分鐘的旅客們，謝謝機長、塔台、民航局、義交大隊、警察、捷運局、公車處、消防局、台北市政府、交通部。謝謝我們、你們、台灣人。

每一位堅守崗位的人，讓那一刻成為永恆。

#我需要兩顆心臟 #台北101 #國慶煙火 #幕後刺激花絮#謝謝老天爺#我哭了！