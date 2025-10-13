女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員崔顯旭近日在KBO職棒季後賽開球時，因高速投球險些擊中一名兒童，引發大規模安全爭議。更令網友震驚的是，當時這名擔任開球打者的孩子並未配戴任何安全頭盔，引來外界對主辦單位與崔顯旭雙方安全意識的強烈譴責。

▲崔顯旭開球險砸中無防護的小朋友。（圖／翻攝自YouTube）



事件發生在10月9日仁川SSG Landers棒球場，崔顯旭當天以嘉賓身份登上投手丘，戴著太陽眼鏡，帥氣投球，卻因控球失準，球高速偏飛，擦過站在打擊區的兒童頭部上方，驚險程度讓現場觀眾驚呼連連，若球再低一點，恐釀成嚴重意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後，該畫面在網路上瘋傳，掀起批評浪潮。網友紛紛痛斥「孩子頭上連安全帽都沒有，這根本是安全失職」、「一個業餘來賓顧著炫耀球速，完全沒顧及孩子的安全」、「如果我是那孩子的父親，真的會氣到不行」、「孩子差點被100公里的球砸中，投完還笑著走回去，沒一絲歉意」，還有網友指出：「就連後方的吉祥物都嚇了一跳」。

許多留言也批評主辦方：「讓沒有受過職業訓練的藝人高速投球，還讓小孩站在打擊區，根本是錯誤的活動設計」、「球團應該正式道歉」、「這樣的安排在基層棒球都不會發生」。

面對輿論壓力，崔顯旭在10日透過粉絲平台道歉，表示：「昨天開球真的太緊張，球就飛偏了，如果能聯繫到那位小朋友和家長，我一定親自道歉，當時應該放慢速度、靠近一點丟，但沒有想到，真的非常抱歉。」

據悉，崔顯旭在成為演員前曾是青少年棒球選手，因此當天開球時全力投球，也讓外界質疑他「職業病犯了」，忽略現場安全。崔顯旭曾以《二十五，二十一》、《模範計程車》、《弱美男英雄》、《D.P. 第二季》等作品累積高人氣，但這起「無頭盔兒童險被擊中事件」讓他形象大受打擊，不少網友留言直言：「這將成為最失格的開球之一」。