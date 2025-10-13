快訊／《正年》金允慧結婚了！　「婚禮倒數12天」男方身分保密到家

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星金允慧傳出喜訊！曾演出《正年》、《我的完美祕書》等人氣劇的她，將於10月25日在首爾舉行婚禮，正式升格人妻。

▲金允慧結婚了。（圖／翻攝自Instagram／kimyoonhye_）



金允慧所屬經紀公司J Wide Company於13日證實喜訊，表示：「金允慧演員已與相伴一生的珍貴緣分決定攜手共度未來，婚禮將於本月25日舉行。」公司也透露，準新郎為圈外人士，婚禮將以非公開方式舉辦，僅邀請雙方家人及親友到場，氣氛將簡單而溫馨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金允慧2002年以時尚雜誌《Vogue Girl》封面模特出道，當時以藝名「Woori（우리）」活動。年僅11歲的她便以洋娃娃般的外貌受到矚目，活躍於時尚雜誌與MTV亞洲模特領域，之後改以本名「金允慧」展開演員生涯，陸續出演《我的野蠻女友》、《流星》、《末日愚者》等作品。

去年金允慧在《正年》中飾演梅蘭國劇團的當紅明星徐慧朗，以魅惑又強勢的反派角色留下深刻印象，今年初則在《我的完美祕書》中飾演繪本作家兼單親媽媽，展現成熟演技與角色轉型的魅力，獲得觀眾一致好評。