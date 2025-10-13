于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧9月11日墜樓離世，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少陰謀論，北京警方曾發布警情通報反擊謠言。而他生前曾隸屬天娛傳媒，公司背後還有一家上市公司芒果超媒，近期傳出股價驟跌，傳出公司高層接連離職，網友質疑跑路「逃了吧」。

▲于朦朧離世衝擊各界，同時網上有諸多傳言。（圖／翻攝自微博）

由於于朦朧所屬「天娛傳媒」是湖南廣播電視旗下上市公司「芒果超媒」的子公司之一，自藝人離世後，公司也成為輿論話題。據陸媒《新浪財經》報導，芒果超媒股價下挫，10月10日時股價再跌5.12%，繼前一日下跌6.68%後，兩日累計跌幅超過11%，市值蒸發約人民幣76.7億元（約台幣330億元）。芒果超媒於10月9日公告，副總經理羅澤軍因「工作調動安排」辭職，辭任後不再擔任任何職務，且並未持股。且在此之前，另一位副總經理申亞東於8月13日也以「個人原因」從芒果超媒離職。他自2020年接任天娛傳媒總經理等職務。

▲上市公司「芒果超媒」股價下挫，兩位副總經理申亞東、羅澤軍先後離職。（圖／翻攝自微博）

▲「芒果超媒」離職高層申亞東，2020年接任天娛傳媒總經理。（圖／翻攝自微博）



針對股價波動與人事變動，公司回應稱「不存在未披露消息」，並表示對後續工作調整「暫無更多可提供內容」。此外，根據深圳證券交易所數據，截至2025年9月30日，芒果超媒股東戶數降至3.79萬戶，較8月底減少1.54萬戶，減幅高達28.92%。網友對芒果超媒股票下挫，紛紛留言「這只是一個開始」、「咎由自取！遭報應了」、「跌得越多越好」、「逃了吧」、「估計都知道你們是什麽樣的人了，才會趕緊跑路，免得以後被你們連累」。顯見公司陷於輿論風波中。

▲陸網反應。（圖／翻攝自微博）

天娛傳媒自于朦朧墜樓逝世後，受到網友質疑與抨擊。該公司於9月12日曾回應媒體，稱與于朦朧經紀合約已於多年前到期，公司對藝人近況「不太了解」，聲明僅澄清商業關係，沒有提及其他傳言。于朦朧生前名下有兩家影視工作室「上海起萌影視文化工作室」（於2017年成立）和「東陽鮮萌影視文化工作室」（2016年成立），但已分別於2024年11月和2025年7月9日註銷。

而天娛傳媒的業務主要以藝人經紀、音樂製作、影視劇製作為主，旗下藝人包括華晨宇、白舉綱，5月剛官宣簽約泰德混血男星尹浩宇Patrick，尹浩宇除了大陸的演出工作，還演出了Netflix投資的華語劇《回魂計》。

▲天娛傳媒5月宣布加入新藝人尹浩宇。（圖／翻攝自微博）

▲尹浩宇演出Netflix華劇《回魂計》。（圖／翻攝自臉書／Netflix）