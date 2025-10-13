住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

▲陳志強騎機車載曾智希出門被野生捕獲，私下生活很接地氣。（圖／讀者提供／翻攝陳志強臉書／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

演藝圈模範夫妻陳志強與曾智希，日前被讀者捕獲現身台北市街頭，兩人沒有開名車，而是穿著輕便、戴著西瓜皮安全帽，騎著電動機車出門，畫面十分樸實又有點甜蜜。

據悉，小倆口就住在「天龍國」蛋黃中的蛋黃區，寸土寸金的台北市東區精華地段，生活卻依然接地氣。讀者表示，當天下午天氣正熱，路邊一台停等紅燈的電動機車，駕駛看來十分眼熟，竟然是演員陳志強，後面載著的女子就是他老婆曾智希，兩人沒有刻意偽裝藝人身分，似乎這就是他們的日常。

陳志強、曾智希當天還頗有默契的以白色系來穿搭，坐在後面的曾智希很自然地抱著陳志強的腰，機車從讀者面前輕悠悠地騎過去時，還彷彿有一股清新的風從面前拂過。

曾智希近年主持、戲劇兩頭忙，陳志強也持續在綜藝與戲劇圈活躍，兩人結婚後感情超級甜蜜，不做作的夫妻互動受到很多粉絲喜愛。這次被直擊樸實出門，一窺他們私下很接地氣的模樣。

