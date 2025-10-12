高鐵寧靜車廂爭議延燒！　吳鳳「孩子哭鬧父母最焦慮」提1建議

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣高鐵9月推出「寧靜車廂」政策，原意是希望營造安靜乘車環境，沒想到實施後爭議不斷。而土耳其裔男星吳鳳12日也對此分享看法，並以家長的角度出發，直言「孩子哭鬧時，最焦慮的人絕對是父母」。

▲吳鳳分享對於高鐵設置寧靜車廂的看法。（圖／翻攝自吳鳳臉書、記者劉維榛攝）

吳鳳認為，在追求安靜環境的同時，也應兼顧有小孩的家庭需求，建議可以將部分車廂設為「寧靜車廂」，部分則規劃為「親子友善車廂」，「這樣有不同需求的人就可以被滿足。」達到雙贏的狀態。

吳鳳分享自己的親身經歷，透露老婆剛生下二寶時，他獨自帶著3歲的大女兒搭乘高鐵南下高雄，結果孩子途中身體不適鬧脾氣，他帶女兒走到車廂外安撫，「但是還是沒辦法冷靜下來。後來我回到位子，有一個男生罵我不會控制自己的孩子！也許他累想要休息，不過我也不是故意的。」

▲吳鳳認為應該多設親子友善車廂。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳也提到，自己有時會在飛機上遇到哭鬧的孩子，但自從當了爸爸後，他變得更能體諒父母的辛勞，「我有時會溫柔地問：『一切好嗎？需要幫忙嗎？』但絕對不會罵父母，畢竟自己也當過小孩不是嗎？」他強調，生活應該是一種「互相尊重與體諒」，「孩子哭鬧時，最焦慮的人絕對是父母！他們一邊要安撫孩子，一邊還要擔心社會的眼光。」

吳鳳坦言，自己不希望因為怕孩子哭鬧，就急著用手機或平板安撫，「那樣反而會讓3C控制他們，也不是我們樂見的。」他指出，台灣人普遍對孩子友善，也懂得同理父母，但在面對少子化現象時，更應該讓公共空間同時擁抱寧靜與包容。