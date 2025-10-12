黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

▲黃立成面對爆倉老神在在，自曝投資心法。（圖／記者黃克翔攝）



記者董美琪／綜合報導

「麻吉大哥」的藝人黃立成近年投資加密貨幣，相當有心得。先前市場暴跌時，他曾不斷加倉、又被迫止損，當時就慘賠約1850萬美元（約5.5億台幣）。沒想到，近日幣圈再度出現史上最大規模的爆倉潮，讓他再度受到關注，不過面對外界討論，最新幾篇發文可看出黃立成仍是老神在在。

有網友發現黃立成20多天內從原本獲利4450萬美元，竟在暴跌後反虧1000萬美元，整體損失高達5450萬美元（約16億7千萬台幣），引起許多網友關切外界討論。

黃立成最新發文表示，引用許多金融名言包括「Buy the fucking dip.（逢低大買。）」「Buy when there’s blood in the streets, especially when it’s mine and yours.（當市場血流成河時就該進場，尤其血流的是你和我的血時。）」「Buy the builders.（買進那些真正在打造未來、創造新事物價值的人或公司。）」最後，他在另一篇貼文寫道「Crypto Rules Everything Around Me.（加密貨幣主宰了我周遭的一切。）」

金管會提醒民眾，虛擬資產高度複雜，大眾應充分瞭解其風險，容易暴漲暴跌、交易風險高等特性。比特幣等虛擬資產價格劇烈波動，致發生交易人產生鉅額虧損之情事。甚至有詐騙集團以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」誘導民眾購買，從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。由於虛擬資產交易資訊不透明，民眾應審慎考量。

