NanaQ 兩個月水費178元　「沒刻意省水」親曝7原因

記者蔡宜芳／綜合報導

以自律極簡原則走紅的網紅NanaQ，日前曝光水費帳單，上頭顯示僅花費了178元，引發熱烈討論。由於她先前曾透露自己「不用衛生紙和衛生棉」，被網友質疑更浪費水，對此，NanaQ 10日在社群強調「沒刻意省水」，並分享自己用水量偏低的7個原因。

▲NanaQ日前公開水費帳單。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ表示，其實自己並沒有特別節水，「我也不認為兩個月用水8度很少。」之所以會公開水費單，是因為先前有網友質疑她不用衛生棉、不用衛生紙反而浪費水，因此才想用實際數字回應。

NanaQ也分享了自己生活中可能導致用水量偏低的原因，包括「不穿內衣，所以不用洗內衣」、「每天手洗內褲、襪子，不用洗衣機」、「衣服少、洗衣機用快洗模式省水又省電」、「洗澡只用清水、減少沖水時間」等。

▲▼NanaQ分享自己用水量少的原因。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

她更提到，因為自己不化妝、不擦防曬，所以只用清水洗臉，而洗頭則使用手工皂，沒有化學添加物，很快就沖乾淨，「不愛做環保就不要做環保沒關係，活著要開心，這是我的生活，我活得開心，我愛地球，地球愛我。」