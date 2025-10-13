王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

記者黃庠棻／台北報導

謝欣穎日前出席活動時證實，已與交往約4年的王柏傑分手，更被週刊進一步爆料情斷內幕，還提及兩人曾在楊祐寧婚禮大吵、互潑飲料，目前雙方似乎皆已走出情傷，尤其王柏傑出席活動時還提到婚禮潑飲料一事，坦言自己仍有些不開心。對此，婚禮當事人楊祐寧也做出回應。

▲謝欣穎與王柏傑已在日前分手。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

王柏傑近日出席高雄電影節，狀態、心情看起來相當不錯，但提到他與謝欣穎在楊祐寧婚禮大吵、互潑酒水一事時，他忍不住嚴肅發聲「這我真的要澄清，我很不開心。平常我不回應這些事情的，但爆料的人既然知道這件事，表示他知道張先生（張孝全）被潑到的實情，卻捏造一個我們互潑的故事。」

▲王柏傑與謝欣穎已在日前分手。（圖／翻攝自Instagram／王柏傑）

而婚禮主角楊祐寧也在近日受訪時談及此事，他強調「沒有人潑酒」，張孝全的衣服上確實有酒的痕跡，但是因為「婚禮太好玩，酒不小心灑出來」，坦言自己已經不記得是誰意外把酒潑到張孝全身上，但多次強調「不是王柏傑也不是謝欣穎」，真的是因為婚禮「太好玩了」而發生意外。

▲楊祐寧還原婚禮潑酒細節。（圖／記者林敬旻攝）

被問及王柏傑的近況，好友楊祐寧透露先前有一起慶祝對方的生日，兄弟倆見面並不會多關心感情狀況，或是開口問「還好嗎」，但相處過後認為對方近期「很好啦」，更坦言自己沒有介紹新對象給對方，直呼「他還年輕啦，（對象）可以再看看」。

▲楊祐寧還原婚禮潑酒細節。（圖／記者林敬旻攝）