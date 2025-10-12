3男神零偽裝漢江散步！仔細看是V、朴敘俊、朴炯植　日常超chill

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS成員V（金泰亨）退伍之後，積極透過IG等社群平台與粉絲分享日常近況，12日凌晨他難得更新貼文，並在貼文中簡短寫下「下雨了」，畫面中可以看見他與演員朴炯植、朴敘俊一同現身首爾漢江，3位男神零偽裝走在路上，令粉絲驚呼連連。

▲V、朴敘俊、朴炯植零偽裝在漢江散步，超愜意畫面公開 。（圖／翻攝自V IG）



V更新的貼文裡，他與朴炯植、朴敘俊在夜雨中散步、聊天，完全沒有偶像或明星的架子，展現最自然的一面。3人雖然都戴著帽子、穿著輕便服裝，但並未刻意遮住五官，照片公開後，許多網友留言稱讚「這畫面太夢幻了」、「他們真的就像一般朋友一樣親近自然」，3人愜意的日常掀起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲V、朴敘俊、朴炯植組成Wooga Family，成員間感情很好 。（圖／翻攝自V IG）



事實上，V、朴炯植、朴敘俊與崔宇植、Peakboy（픽보이）組成的「Wooga Family」是演藝圈內著名的好友，成員間私下情誼深厚，經常被目擊一起出遊。

另一方面，BTS目前全員已完成兵役，據韓媒報導，團體正以2026年上半年「完整體回歸」為目標，日前更有成員意外劇透他們在美國籌備新專輯，粉絲屆時也能期待再度看到他們合體的風采。