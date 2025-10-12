曾智希求子3年突鬆口「新旅程開始」！網驚：懷孕了嗎 被拍穿超寬鬆

記者潘慧中／綜合報導

曾智希2022年與陳志強結婚後，一直積極備孕求子，每天打排卵針和吃20顆藥，卻依然植入試管失敗，雖然心情一度非常沮喪，她仍曾堅強地說不會放棄。沒想到，她11日突然在社群網站語帶神秘地說「新的旅程即將開始」，讓不少粉絲激動瘋猜是否成功懷孕了。

▲曾智希貼文的最後一句引發討論。（圖／翻攝自Facebook／曾智希）



結束在泰國的散心之旅後，曾智希在臉書分享「美美的自己」，並坦言這是今年最後一次出國，「之後暫時看不到了」，原因是新的旅程即將開始。

▲曾智希坦言這是今年最後一次出國。（圖／翻攝自Facebook／曾智希）



最後一句話立刻吸引大批粉絲留言狂問：「該不會是要新增成員了」、「要說恭喜了嗎」、「有寶寶了嗎」、「懷孕了嗎」、「有喜了？！」另一方面，也有網友猜測曾智希是否又要進劇組拍戲了，但她並未在留言區回應。

▲粉絲反應。（圖／翻攝自Facebook／曾智希）



照片中，可以看到曾智希前往泰國旅行時，多半挑選寬鬆服裝，不是白色細肩帶長洋裝，就是綠色挖背洋裝或吊帶褲，打扮得十分休閒又有型。

▲曾智希的泰國行多半穿得很寬鬆。（圖／翻攝自Facebook／曾智希）