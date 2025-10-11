金馬遞獎大使自己片也入圍！陳泰河喊話「讓我遞這個獎」　笑曝得獎會衝上台

記者蕭采薇／高雄報導

2025高雄電影節「高雄拍」短片《工》與《這不是我的牛》本屆都入圍金馬獎，《這不是我的牛》演員陳泰河正好是本屆金馬獎的遞奬大使，被問到若不是自己的片得獎，該如何反應？他笑說：「我應該還是會乖乖遞奬，但如果是我們的片得獎，我應該會興奮的衝上台。」陳泰河也藉此喊話：「希望金馬可以讓我遞這個獎。」

▲「高雄拍」短片《這不是我的牛》（左起）演員林澤凱、導演林治文、演員陳泰河。（圖／高雄電影節提供）

《工》導演吳承筠表示，入圍金馬獎心情很複雜，她坦言入圍金馬獎比入圍國外影展還要緊張，有近鄉情卻的感覺，「我做的東西比較非主流，比較瘋狂，對於動畫來說是這樣不知道大家觀看的程度在什麼地方，我很好奇台灣的觀眾會怎麼想，甚至和國外的觀眾有什麼差異。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「高雄拍」短片《工》導演吳承筠、製片黃映潔。（圖／高雄電影節提供）

該片為製片黃映潔的故事，她坦言：「我從小就汲汲營營的唸書，然後填志願、念大學、出社會，但很多人其實在求學時期缺乏對於自己興趣的探索，到30歲才想要辭職，這部片就是在述說心中產生轉會念頭，然後追求嚮往的過程。」

《這不是我的牛》導演林治文表示該片拍攝預算很高，期間還遇到颱風，劇組只能停工在飯店待了3、4天，但佈景都毀了最後只好回台北隔周再下來拍攝。片中黃迪揚飾演連長，本來差點因颱風沒辦法演出，最後喬了一下才順利拍攝完成。

▲《這不是我的牛》演員林澤凱。（圖／高雄電影節提供）

《這不是我的牛》演員林澤凱拍攝這部片，有種重回部隊的感覺。他雖然是電影本科系，照理說可以申請專長替代役，但仍選擇服陸軍一般役。他說：「因為爺爺和爸爸都是軍人，他體會看看他們以前當兵的感覺。」

▲「高雄拍」短片《黑暗時期的虛構狂想》導演陳梓桓、製片沈俞樺。（圖／高雄電影節提供）

香港導演陳梓桓帶來自導自演的作品《黑暗時期的虛構狂想》，他坦言片中是自己的故事，但仍有虛構的地方，她笑說在台灣拍戲的感覺很好，「因為我喜歡玩真實虛構的東西，觀眾會認知道我是導演，不知道是真實還虛構的樣子，片裡面主角就是紀錄片導演，面對壓力和恐懼的地方，有時候恐懼不知是來自真實還是內心深處無人知曉。」