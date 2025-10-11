男星還低調留花蓮救災！當地人「托他號召1物資」：目前需要卻沒有

記者潘慧中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日發生溢流，重創光復鄉。儘管已事隔兩個多禮拜，仍有不少藝人低調前往救災，其中還包括男星嘻小瓜，11日仍會繼續留在災區貢獻一己之力。

▲嘻小瓜11日仍會繼續留在花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



嘻小瓜PO出一張私訊截圖，對方希望能藉由他的力量「號召油漆空桶」並送往光復鄉。他解釋當地目前需要空的油漆桶，「因為水桶很容易破」，不知道是否有人能捐贈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘻小瓜號召民眾送空的油漆桶到光復鄉。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



此外，嘻小瓜也在貼文中提醒想前往災區的民眾，最好攜帶有抗紫外線功能的護目鏡，「到光復的朋友要記得買這個」，才能在烈日下安全進行災後的清潔活動。

▲▼嘻小瓜推薦大家買這種護目鏡。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



事實上，嘻小瓜之前在發生溢流不久後，便有前進光復鄉救援，最近有把握連假空檔，再度前往災區，10日已經是他待在那邊的第三天，今（11）日是最後一天，「想喝檸檬水、結冰水、台灣口香糖、餅乾，都可以來找我喔！」

▲嘻小瓜在災區協助不少事情。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）