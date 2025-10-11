郭書瑤脫了！只穿泳衣「由下往上近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）擁有E罩杯豐滿上圍，不時會和粉絲分享福利照。近日格外引起討論的是，她由下往上近拍了泳衣照，雖然只露出了半張臉，但火辣程度已經直破表！

▲郭書瑤近拍泳衣。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



從Instagram限時動態中，可以看到郭書瑤隨興紮起頭髮，上半身單穿一件淺米色鍊條綁帶泳衣，相當映襯白皙膚色之外，渾圓半球、深邃事業線都通通在鏡頭前一覽無遺。

事實上，郭書瑤最常被問「如何讓胸部長大」，之前她曾分享最大關鍵來自於飲食，並統整出6大類型的食物。第一，熱豆漿加蛋一口氣吃到2種不同的蛋白質。其次是海鮮，「長大後才知道它們含有鋅，會促進賀爾蒙，讓胸部up up。」接著是起司、乳酪、牛奶、優酪，這些無一不含有豐富的蛋白質。

▲郭書瑤擁有豐滿上圍。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



不只這樣，郭書瑤也推薦吃雞腳、豬腳、豬皮、雞屁股、海參、黑白木耳，滿滿的膠質不但能補胸，還可以讓皮膚水嫩透亮。第5類食物就屬山藥、南瓜、蘋果、涼拌青木瓜絲、水蜜桃、奇異果、柳橙和葡萄等蔬果，「有的是含有膠質，有的是含有酵素能暢通乳腺」，不同食物助益也大不同。最後她會選吃腰果、核桃、芝麻、花生、夏威夷果、糖炒栗子，以補充優良的蛋白質，但要切記勿吃過量，否則很可能會上火。