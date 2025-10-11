南韓超夯百萬YTR今大婚！賓客陣容全是巨星　網驚呼：餐費至少1億

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣YouTuber郭Tube（本名：郭俊彬）透過拍攝旅遊、吃播闖出知名度，人氣堪比藝人，他日前驚喜宣布即將結婚，婚禮預計在11日下午舉辦，且小5歲妻子已懷有身孕，夫妻倆喜上加喜，婚禮現場也引起粉絲關注，在韓掀熱議。

▲郭Tube即將在11日結婚。（圖／翻攝自郭Tube IG）



郭Tube從YouTube轉型到螢幕前，曾參與《魔鬼的計謀》演出，過去手握不少談話性綜藝節目，形象正向又活潑，8月驚喜宣布婚訊後，獲得許多觀眾祝福，據了解，未婚妻小他5歲，是一般上班族公務員。

▼▲郭Tube在圈內人脈很廣，網友猜測餐費至少破百萬。（圖／翻攝自郭Tube IG）



不僅如此，未婚妻腹中已經懷有愛的結晶，郭Tube也曾在頻道上承認，因為妻子懷孕的關係，婚期比預期還早舉辦，而他在圈內人脈極廣，明星、主持人、諧星等都有多位友人，屆時很有可能半個演藝圈都來了，更有網友預測「婚禮餐費花韓幣1億（約台幣250萬元）都不為過」。

據報導，郭Tube找來全炫茂擔任婚禮司儀主持，祝歌方面則是大勢美聲女團Davichi，陣容堪比頒獎典禮，展現超好人緣，而他為了婚禮更一口氣減掉14公斤，近期透露戒掉澱粉努力瘦身，希望當個帥氣新郎。